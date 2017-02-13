Стоит ли ожидать массовых арестов тунеядцев

Как вынудить власти отменить антинародный декрет?

Через неделю истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Но белорусы пока не торопятся нести свои денежки государству.

Около 470 тысяч граждан получили из фискальных органов «письма счастья». По данным Министерства по налогам и сборам, на 7 февраля уплатили сбор на общую сумму 13,4 млн рублей лишь 44,5 тысячи человек.

Юрист Сергей Балыкин прогнозирует, что белорусы, получившие «письма счастья», вряд ли за оставшуюся неделю ринутся платить сбор. Как полагает эксперт, если сотни тысяч граждан проигнорируют нормы Декрета №3, применить к ним санкции даже в виде штрафа и тем более административного ареста государство не сможет физически.

– На это не ни хватит сил, ни людей. Получается, по четыре тунеядца на каждого милиционера, при условии что правоохранительные органы откажутся от всех остальных дел: от бытовых потасовок до крупных преступлений, – подчеркивает юрист.

Как оспорить несправедливый сбор

Эксперты рассказали Завтра твоей страны о правовых механизмах, которые следует задействовать безработным белорусам, чтобы получить освобождение от «налога на тунеядство».

– Поскольку в документе предусмотрена возможность освобождения от уплаты сбора лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно обращаться с заявлениями в местные органы власти. Хотя практика показывает, что чиновники превратно понимают такие обстоятельства, – говорит Сергей Балыкин.

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