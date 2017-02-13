Стоит ли ожидать массовых арестов тунеядцев

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Никто из чиновников низшего или среднего звена не понимает, как себя вести»
«Посадка» белорусских бизнесменов приобрела заметный целевой окрас»
«Отдыхайте дома!». Куда поедут российские туристы
В Брюсселе задержаны около 140 устроивших погром феминисток
Экс-замминистра МВД работает на литовцев
Как в минском аэропорту встретили первую безвизовую туристку из Китая
Домрачева завоевала «серебро» чемпионата мира – первую медаль после родов
Почему белорусские власти пересмотрели свое отношение к Жадану?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
«До людей доходит, что можно угодить в подвал, т.к. борец с фашизмом пьян»
Конфузом обернулась попытка «Советской Белоруссии» замять скандал с Жаданом
Что говорят о сексуальной жизни посты в соцсетях
9 беларускіх прадуктаў, якія дзівяць іншаземцаў
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Спас ли Лукашенко Беларусь?
«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Большой разговор с Лукашенко: «Кремля у нас нет. Красную площадь тоже забрали»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорус снял ночной Минск из космоса
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
13.02.2017
Надежда Калинина,Завтра твоей страны»
Стоит ли ожидать массовых арестов тунеядцев

Как вынудить власти отменить антинародный декрет?

Через неделю истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Но белорусы пока не торопятся нести свои денежки государству.

Около 470 тысяч граждан получили из фискальных органов «письма счастья». По данным Министерства по налогам и сборам, на 7 февраля уплатили сбор на общую сумму 13,4 млн рублей лишь 44,5 тысячи человек.

Юрист Сергей Балыкин прогнозирует, что белорусы, получившие «письма счастья», вряд ли за оставшуюся неделю ринутся платить сбор. Как полагает эксперт, если сотни тысяч  граждан проигнорируют нормы Декрета №3, применить к ним санкции даже в виде штрафа и тем более административного ареста государство не сможет физически.

– На это не ни хватит сил, ни людей. Получается, по четыре тунеядца на каждого милиционера, при условии что правоохранительные органы откажутся от всех остальных дел: от бытовых потасовок до крупных преступлений, – подчеркивает юрист.

Как оспорить несправедливый сбор

Эксперты рассказали Завтра твоей страны о правовых механизмах, которые следует задействовать безработным белорусам, чтобы получить освобождение от «налога на тунеядство».

– Поскольку в документе предусмотрена возможность освобождения от уплаты сбора лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно обращаться с заявлениями в местные органы власти. Хотя практика показывает, что чиновники превратно понимают такие обстоятельства, – говорит Сергей Балыкин.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд
«Свинья!» – «Щенок!» – «Гнида!»
Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»
Прокопович написал злободневное письмо Лукашенко
Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича
«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY