Власти Беларуси аннулировали запрет на въезд в страну украинского писателя Сергея Жадана, прибывшего в Минск для участия в VI Международном поэтическом фестивале имени Михася Стрельцова «Вершы на асфальце».

Накануне ночь он провел в изоляторе временного содержания и получил в паспорт штамп о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

— История с Сергеем Жаданом возникла вроде бы по понятным причинам, — говорит методолог Владимир Мацкевич. — Есть соглашение с Россией о едином пограничном контроле и о единых правилах визового режима. Почему пограничники не задержали Жадана при въезде? Да потому, что у них не было такого распоряжения.

Но сейчас, кроме этого соглашения с Россией об общем пограничном контроле на пропускных пунктах, нужно рассматривать и тот идеологический бардак, который творится в Беларуси. От верхушки белорусского режима не исходит внятных и понятных сигналов для «вертикали» по поводу изменений во внешней политике.

Сейчас, когда отношения с Россией меняются, обостряется ситуация, у «вертикали» возникает неразбериха: никто из чиновников низшего или среднего звена не понимает, как себя вести.

Верхние уровни чиновничества хоть как-то пытаются уловить тенденции, тренды — без этого они просто не могут удержаться на своих постах. А вот среднее и нижнее звено – им недосуг следить, что, когда и почему говорит глава государства.

Кто больше пострадал от конфликта с Жаданом?

— Конечно же, Беларусь, — считает Владимир Мацкевич. — Вскрылась ненадежность системы пограничного контроля, миграционных служб. Мы имеем жесткую «вертикаль», состоящую из чиновников, не способных принимать правильные решения в сфере своей компетенции. Что касается Жадана, то если бы ему окончательно запретили въезд в нашу страну, он пострадал бы, но это только послужило бы его пиару.

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