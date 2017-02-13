Невзоров: «Гомеопатия – это абсолютный вздор»

Публицист Александр Невзоров обсудил в эфире «Эха Москвы» признание гомеопатии лженаукой.

Такой вердикт вынесла комиссия Российской академии наук. В подготовленном ею документе, в частности, говорится: «Многочисленные клинические испытания так и не смогли доказать эффективность гомеопатии, а объяснения механизмов её действия попросту противоречат законам биологии, химии и физики».

– Гомеопатия – это абсолютный вздор, – заявил Александр Невзоров.– Этому научному приговору уже много десятков лет. Но, тем не менее, существует определенное количество людей, которые, да, невежественные, но они имеют право на то, чтобы объедаться этим сахаром, на то, чтобы ждать чуда.

– Такое впечатление, что это столкновения лоббистов двух огромных групп – фармацевтической и гомеопатической, – поделилась впечатлениями ведущая Ольга Журавлева. – И борьба идет не за науку или против науки, а за рынок.

― Да, за возможность торговать несколькими граммами сахара за 700 или 800 рублей. Это сумасшедший бизнес. Гомеопатических средств было продано за последний год в России, наверное, миллиардов на 7 рублей.

Конечно же, те люди, которые жрали этот сахар в маленьких шариках, они, возможно, пренебрегали какими-то разумными способами лечения, они, возможно, причиняли себе вред. Но, черт возьми, невежество и должно причинять человеку неудобства, и если человек верует в гомеопатию, то пусть он испытывает все тяготы, проблемы, сложности и болеет в связи с этим, – невозмутимо ответил Невзоров.

По поводу того, что некоторым пациентам гомеопатия всё же помогает, публицист заметил:

― Если вы откроете сайт небезызвестного воскресителя мертвецов Гробового, то прочтете необычайное количество лестных и положительных отзывов о его деятельности и рассказов о том, как Гробовой недавно воскресил его дедушку, и давно сгнивший дедушка теперь сидит с гармошкой на завалинке и поет озорные песни, да?

По степени невежества различные плацебарные шарлатанские дисциплины могут то, что называется и помогать – так оставьте их в покое, пусть люди сами делают для себя выбор. Вы сделали эту пометочку типа того, что это не сертифицировано официальной медициной – все, успокойтесь. Те, кому надо это знать, это и так знают.

Невзоров: сейчас борьба с курением – более доходный бизнес, чем табачный