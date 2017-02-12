Как Лукашенко «обыграл» женскую сборную Голландии

Герои громкой победы над голландками в четверть финале Кубка Федерации, судя по сообщениям в государственных СМИ, оказались в тени пришедшего на матч главы государства.

Как только в воскресенье завершился поединок, в котором Арина Соболенко одолела свою соперницу, и гарантировала сборной выход в полуфинал престижного турнира, государственные СМИ и телеканалы рассказали, как активно Александр Лукашенко поддерживал их на трибуне. Где, кстати, где сидел рядом с Колей и обнимал Михаила Захарова.

Более того, по БТ показали, как глава государства перед матчем пообщался с теннисистками в раздевалке, где дал им советы.

Самим спортсменкам в сюжетах телеканалов было уделено значительно меньше внимания. Как будто это не они, а, прежде всего, Александр Лукашенко добился исторической победы.