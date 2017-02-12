«Посадка» белорусских бизнесменов приобрела заметный целевой окрас»

«Посадка» белорусских бизнесменов в последнее время приобрела заметный целевой окрас. Хочешь, чтобы с тебя сняли ответственность за вменяемые экономические преступления, перечисли государству определенную сумму.

Вчерашние друзья высокопоставленных чиновников сегодня оказываются в следственном изоляторе, а через несколько месяцев выходят на свободу с правом и далее заниматься бизнесом, если, конечно, останутся средства для ведения дел. Неужели это правовое государство?

По-моему, ситуация больше напоминает 30-е годы прошлого века, когда, не дождавшись суда, наспех собранные митинги обвиняли людей собачьими головами, а потом дело довершали печально известные «тройки». Сейчас разве что физически не уничтожают бизнесменов.

Не дождавшись вступления в законную силу решения суда, заявлять о том, что человек является преступником, — значит нарушать требования белорусской Конституции. Тем не менее такие оценки регулярно раздаются в отношении весьма уважаемых бизнесменов, оказавшихся в поле зрения правоохранителей. Мне доложили: ты преступник, виноват — будешь сидеть!

Вроде бы есть Конституция, законы, подзаконные акты, которые декларируют права и возможности, а в жизни все развивается по другим канонам — по указаниям сверху, распоряжениям, весьма произвольным толкованиям законодательства. Возникает ощущение, что мы вернулись в советские времена. Конституции СССР и БССР были весьма демократичными, как и основной закон суверенной Беларуси, измененный в 1996 году. Вот только ни советское государство, ни нынешнее белорусское не стало по-настоящему правовым.

С одной стороны, наивно было бы утверждать, что наши бизнесмены исключительно чистоплотны. Многие смогли заработать деньги благодаря поблажкам чиновников, кто-то приворовал, кто-то схитрил. С другой — чиновники и прочие стоящие над бизнесом контролеры часто не просто просят, а требуют: дай! Предпринимателям навязывают такой «стандарт» работы. Да и сложность белорусского законодательства, а также непомерные налоги заставляют прибегать к серым схемам работы.

Когда же того или иного бизнесмена в очередной раз на всю страну объявляют преступником, органы следствия, дознания, а потом и суд начинают работать с явно обвинительным уклоном. Хотя я, как юрист, на основании полученной через СМИ информации не всегда понимаю, за что в итоге посадили очередного «преступника». Если ты стал собственником предприятия, а потом контролеры выявили там недостачу… Выходит, виноват в том, что сам у себя украл? Обвиняют в том, что не выполнил договор. Так за это срок давать не должны. Или я чего-то не понимаю.

Страна провозгласила курс на улучшение делового климата, борется за рост позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Однако, несмотря на формальное улучшение правового поля, все больше инвесторов считают, что заниматься бизнесом в Беларуси можно только при покровительстве властей. Если это мелкий бизнес, то местных, если крупный, то на уровне страны. Если же будешь много перечить или, например, откажешься пожертвовать на нужды, на которые тебе укажут, то в итоге можешь угодить в изолятор, а то и вовсе в места лишения свободы.

Даже те, кто настроил связь с чиновниками и кому удается более-менее успешно решать проблемы, все равно дрожат каждый день, поскольку не знают, что их ждет завтра.