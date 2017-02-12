«Отдыхайте дома!». Куда поедут российские туристы

Навального снова приговорили к условному сроку; в президентских выборах он участвовать не сможет. Иран отмечает 37-летие исламской революции. В Туркменистане выборы президента. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее Время. Неделя».

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