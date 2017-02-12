Как белорусские теннисистки ворвались в полуфинал Кубка Федерации

Воскресенье, 12 февраля, стало фантастически прекрасным днем для белорусских спортсменок и болельщиков. Сначала лучший в истории мирового биатлона камбэк совершила Дарья Домрачева, а затем отличилась женская теннисная сборная.

Из-за не слишком удачной стрельбы в спринте Дарья в гонке преследования стартовала лишь 27-й. Но в воскресенье она «божила» и на трассе, и на огневом рубеже. В результате Домрачева финишировала второй, лишь 11,6 секунды уступив немке Лауре Дальмайер. Это лучший в истории чемпионатов мира по биатлону прорыв на пьедестал в пасьютах.

Кстати, просто сопоставьте три даты:

1 октября 2016 – Домрачева родила дочь.

6 января 2017 – Домрачева провела первую гонку после «декретного отпуска».

12 февраля 2017 – Домрачева завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

Но к чудесам от Дарьи уже привыкли и болельщики, и специалисты. А вот женская сборная Беларуси по теннису в мировой элите – новичок. Поэтому её перспективы все привыкли оценивать довольно осторожно, даже несмотря на прошлогодний успех в российской столице.

Белоруски одолели россиянок в Москве!

Наши теннисистки в этот уик-энд провели первый в своей истории матч Мировой группы Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских сборных. Приехавшие в Минск голландки считались фаворитками – ранее они трижды обыгрывали белорусок, которые в этот раз к тому же не могли рассчитывать на Викторию Азаренко, восстанавливающуюся после родов.

Но в субботу Александра Саснович быстро запрягла, сходу поведя в матче против Михаэлы Крайчек – 3:1. Правда, потом случился необъяснимый провал, и первый сет остался за голландкой. Однако во втором и третьем белоруска, хоть и не без нервотрепки, но довольно уверенно разобралась с соперницей – 4:6, 6:3, 6:2.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

1:0 в нашу пользу благодаря Саснович. Хорошее начало, но…

Сумасшедшим по драматизму вышел следующий поединок. 19-летней Арине Соболенко (142-й номер рейтинга WTA) противостояла опытная 24-я ракетка мира Кики Бертенс. Юная белоруска уверенно выиграла первый сет, подавала на матч во втором, но…

Дело дошло до тай-брейка, который Соболенко начала ужасно – 0:5. В такой ситуации поплыли бы и куда более маститые спортсменки, но Арина даже бровью не повела. Зато повела в счете – 6:5!

Но не всё так просто Бертенс тут же делает эйс, сравнивая счет, а затем вырывает победу во втором сете, и дожимает Соболенко в третьем – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Суббота заканчивается при ничейном счете в матче Беларусь – Голландия – 1:1.

«Надеюсь, я измотала Сашу, и это поможет первому номеру нашей сборной Кики Бертенс в завтрашнем поединке против Саснович», – сказала на пресс-конференции Михаэла Крайчек. В тот момент она еще не знала, как Соболенко заставит потрудиться лидера голландок.

В воскресенье Бертенс (24-й номер рейтинга WTA) не смогла навязать серьезную борьбу Саснович (128). Александра не дрогнула, даже когда катастрофически несвоевременно лопнувший мяч подарил сопернице шанс на спасение, и всё-таки довела дело до конца – 6:3, 6:4.

Соболенко в матче против Крайчек пришлось отыгрываться по ходу первого сета. Юная белоруска сумела взять подачу соперницы и оказалась сильнее на тай-брейке.

Когда во втором сете счет стал 4:1 в пользу Арины, казалось, путёвка в полуфинал уже в кармане. Но 28-летняя Крайчек сражалась до последнего, сделала два брейка и сравняла счет.

К чести Соболенко, она не дрогнула. Белоруска оставила-таки концовку сета за собой. Победа в поединке – 7:6 (7:5), 6:4, и в матче Беларусь – Голландия – 3:1! Исход парной встречи уже принципиального значения не имеет.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

В результате наша сборная прорвалась в четверку лучших команд мира. В полуфинале, который пройдет 22-23 апреля, Беларусь будет сражаться с победителем матча Швейцария – Франция.

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