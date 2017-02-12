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12.02.2017
Как в минском аэропорту встретили первую безвизовую туристку из Китая

Одной из первых без визы на пять дней в Минск на рейсе из Абу-Даби в 12.45 прилетела китаянка Ли Йенн. Замминистра спорта и туризма Михаил Портной в аэропорту вручил ей букет из красных роз со словами «красивой женщине — красивые цветы», передает  TUT.BY.

Но самого первого безвизового туриста встречали без особых торжеств. Им стал мужчина из Финляндии. Он прибыл на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в аэропорту в 00.01.

Напомним, 12 февраля, в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.

Ли Йенн в Беларуси впервые. Пять безвизовых дней она проведет в Минске: посмотрит город и посетит несколько музеев. О том, что в Беларуси на пять дней отменяют визы, она узнала от коллег из России и Беларуси. Женщина работает авиадиспетчером.

Итальянец Рикардо Бьянки прилетел из Милана на рейсе Вена - Минск. В аэропорту его встречала знакомая из Беларуси.

— Он постоянно приезжает в Беларусь, для него отмена виз стала хорошей новостью, но хотелось бы побольше дней, — перевела с итальянского слова Рикардо его подруга.

До нововведения он получал белорусскую визу около 20 раз.

 
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