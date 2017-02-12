Белорусские теннисистки впервые вышли в полуфинал Кубка Федерации

После выигрыша Арины Соболенко у Михаэлы Крайчек сборная Беларуси досрочно обеспечила себе победу над Голландией в 1/4 финала мировой группы Кубка Федерации.

БЕЛАРУСЬ — ГОЛЛАНДИЯ — 3:1

Александра Саснович (128-й номер рейтинга ВТА) — Михаэла Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко (142) — Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7, 4:6

Александра Саснович — Кики Бертенс — 6:3, 6:4

Арина Соболенко — Михаэла Крайчек — 7:6 (7:5), 6:4

Вне зависимости от результата парной встречи белорусские теннисистки обеспечили себе путевку в полуфинал Кубка Федерации – впервые в истории. Там они встретятся с победителем пары Швейцария — Франция.