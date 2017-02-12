Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов

Сексопатолог Дмитрий Капустин в интервью Onliner.by так ответил на вопрос о самой большой сексуальной проблеме белорусов.

– Актуальность существования самого мужчины как самца постепенно падает. И ужаснее всего, что его это, в общем-то, не волнует. А как же при этом живут женщины? Их количество в соотношении полов выросло. И жалоба со стороны женского пола сейчас по сути одна: мужик есть, а секса — нет.

Женщины сегодня, в отличие от мужчин, все более подробно изучают вопрос, как соблазнять, как дарить радость. А толку нет. 25—35-летних мужчин супруги затаскивают в постель чуть ли не угрозами и плачем два раза в месяц.

Я считаю, что на нынешнем этапе эволюции мы подходим к очередной стадии естественного отбора. Чем больше человеческие самцы будут сублимировать, а не заниматься сексуальной работой (будь она проклята), тем больше самки будут оставаться в напряжении и искать гиперсамцов, которые в итоге обслужат все остальное «поголовье». Как бы это цинично ни прозвучало, именно гиперсамцы понесут свои гены дальше. А философы и эстеты, считающие секс атавизмом, останутся при своих интересах, но вымрут как вид.