Почему белорусские власти пересмотрели свое отношение к Жадану?

Политический обозреватель Юрий Дракохруст прокомментировал на TUT.BY неожиданное решение Минска об аннулировании запрета въезда в Беларусь украинскому поэту Сергею Жадану.

– Александр Лукашенко объяснял создание Россией пограничных зон как «крест на всех договоренностях». Если это так, то почему Беларусь в свою очередь должна их неукоснительно соблюдать, почему, например, не может на соглашения о совместном стоп-листе поставить даже не крест, а крестик – в конкретном деле Жадана?

В России есть желание, чтобы Беларусь не пускала к себе Жадана? В Беларуси со своей стороны тоже есть пожелание – чтобы Россия не строила пограничной зоны. И отказ в исполнении первого пожелания – напоминание о том, что второе также не выполнено.