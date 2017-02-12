Бело-красно-белые флаги на концертах Brutto – разрешены или нет?

В рамках первого тура по Беларуси группа Brutto 10 и 11 февраля выступила в Барановичах и Бресте. Но вопрос, можно ли использовать национальную символику на ее концертах, пока остается.

В Барановичах в какой-то момент неизвестный на танцполе достал бело-красно-белый флаг. Мужчину вывела из зала охрана, и он… вскоре вернулся с флагом Brutto. Оказалось, в холле ему предложили на время концерта заменить один флаг на другой, пишет intex-press.

Однако на концерте в Бресте на танцполе несколько национальных флагов все же присутствовали, сообщают naviny.by.

Фото БелаПАН

При этом ресурс отмечает, что и в Барановичах, и в Бресте поклонникам, пришедшим с бело-красно-белыми флагами, охрана предлагала обменять их на флаги Brutto в добровольно-принудительном порядке.

В ближайшее время Brutto выступит в Гродно, Бобруйске, Солигорске и Витебске. Завершится тур концертом на «Минск-Арене» 8 марта.