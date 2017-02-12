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12.02.2017
Салiдарнасць
Эрдоган пытается повторить фокус Лукашенко 1996 года

В Турции на 16 апреля назначен референдум по поправкам в конституцию.

В парламенте закон об изменениях в конституцию из 18 пунктов был одобрен с минимальным преимуществом - всего в 9 голосов. Оппозиция указывала, что закон почти полностью устраняет систему сдерживаний и противовесов, наделяя Эрдогана колоссальными полномочиями.

В 2014 году, когда Эрдоган стал президентом страны, эта должность была во многом церемониальной. Однако Эрдоган стал использовать личную популярность для построения новой системы власти, пишет newsru.

Проект изменений в основной закон предполагает введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.

Поправки серьезно расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента. Это означает, что Эрдоган сможет оставаться у власти до 2029 года.

Иными словами президент Турции пошел по пути Александра Лукашенко, который в 1996 году вынес на референдум аналогичные предложения по изменению Конституции.

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