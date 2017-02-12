«До людей доходит, что можно угодить в подвал, т.к. борец с фашизмом пьян»

Юлия Латынина порассуждала на «Эхе Москвы» о том, как меняются взгляды жителей Донбасса.

«Ну, хорошо, сектор Газа мы там устроили, Украине мы там нагадили. Дальше что?

Ну, хорошо, каждый человек, который живет на Донбассе, знает, что вот эти прекрасные люди, которые Гиви, которые Моторола, защитили его от украинских фашистов, которые его бы убили, потому что если этот человек не верит в то, что это спасители, то, да, просто его уже могут убить.

Белорусский музыкант на отпевании «Гиви»: это утрата для всего «русского мира»

А знаете, когда ваши спасители могут вас убить, если вы не верите в то, что они спасители, то в то, что они спасители, верится легко и охотно. Как в Северной Корее верится в Ким Чен Ына.

Вот там очень интересная происходила такая аберрация реальности на Донбассе, которая началась еще с самого начала. И я помню поразительный репортаж Павла Каныгина, которого я вообще рекомендую всё, что он писал о Донбассе в «Новой газете». Там он едет по дороге с таксистом, его останавливают какие-то местные пьяные ополченцы и, естественно, начинают в таксиста стрелять, потому что они искренне уверены. Им хорошо: каждый, в кого они стреляют, будет украинский фашист.

Таксист успевает уехать, после чего он достает мобильник и начинает кричать, что его обстреляли украинские диверсанты, что они, вот, уже здесь высадились, потому что человек видит то, что он хочет увидеть. Вот этот человек был совершенно… Он не сопоставил, как бы, того факта, кто в него мог стрелять, какие нафиг украинские диверсанты. И, вот, это был очень интересный момент, что вне зависимости от того, кто на самом деле стрелял из того или другого орудия (понятно, что стреляли и та, и другая сторона), всё списывалось на хунту.

Но, понимаете, все-таки, есть пределы растяжения реальности. Вот, когда, условно говоря, приходит пьяный боец, пьяный спаситель от фашистов в супермаркет и там случайно начинает стрелять, да, понятно, что это всё равно хунта, но это как-то начинает уже людям действовать на реальность. Потому что согласитесь, вот, в Крыму всё нормально. В Крыму в людей не стреляют.

Да, там, может быть, стали дороже продукты, но это не важно, потому что, как Оруэлл описал в «1984», там партия объявляет, что шоколад стал дешевле, и наш герой думает: «Да, странно. Раньше он был гораздо дешевле». Но, вот, когда речь идет о стоимости шоколада, о качестве продуктов, которые стали хуже, потому что раньше они завозились с Украины, теперь они завозятся по паромной переправе. Поскольку на паромной переправе они ждут несколько дней, то понятно, что с ними случается.

Но, тем не менее… Да, понятно, что в Крыму все точно знают, что их спасли от украинских фашистов. А, вот, в Донецке оно, все-таки, как-то напрягает. Донецк – это, все-таки, не Южная Осетия, да? Там счет идет на миллионы, на миллион человек. Их нельзя содержать как Южную Осетию, их надо приводить в какой-то порядок. Денег в российской казне нет. А как? Надо, чтобы они хоть чуть-чуть себя содержали. А как, если, например, на территории этой не ходят банковские карточки? Вот, нет банковских карточек! И не потому, что банки не дозволяют. Потому что, ну извините, какие там банковские карточки при Гиви и Мотороле? Придут борцы с фашизмом и вырвут этот банкомат с корнями как наследие фашистской власти.

Квартиры стоят копейки – их не продашь, потому что их забирают так. Бизнес? Да, какой-то бизнес мелкий есть, но в любой момент борцы с фашизмом могут прийти, обложить тебя налогом или забрать машину. Или разобрать на металлолом шахту.

Да, конечно, какие-то производства работают, все ахметовские производства, например, работают, как ни странно, все они зарегистрированы в Украине. И самое смешное, что отжать их нельзя, потому что, конечно, отжать-то их можно, но после этого не вывезешь ничего произведенного, потому что всё произведенное должно быть произведено каким-нибудь легальным производителем.

И понятно, что в таких условиях народ-то будет уставать. Потому что, вот, есть фактор Крыма. Почему Крым так охотно стал российским? Потому что были 80-е годы, Крым был всесоюзной здравницей и в представлении местного населения, вот, которое можно пощупать руками, пришли «укры», развалили всё, остались руины. Люди не понимают, что была перестройка, развалилось всё и в России. Но согласитесь…

А на Донбассе что? Был приличный по советским меркам город. Пришли борцы с фашизмом – и всё сдохло. И, все-таки, до людей доходит, что можно угодить в подвал или за то, что у тебя машина, или потому, что ты красивая девочка, или просто так, потому что борец с фашизмом был пьян».