Белорусский музыкант на отпевании «Гиви»: это утрата для всего «русского мира»

Музыкант из Беларуси, лауреат и дипломант многих музыкальных конкурсов, принял участие в вечере-реквиеме, посвященном главарю боевиков «Гиви», убитого выстрелом из огнемета в своем кабинете утром 8 февраля.

Как говорится на сайте Алексея Нежевца, он автор-исполнитель, композитор, аранжировщик и поэт, многократный лауреат и дипломант фестивалей авторской песни в Беларуси и за ее пределами. Был гостем и членом жюри многих белорусских фестивалей, а также одним из организаторов концертов АП в Минске и фестиваля "ФЭСТ-А-БГУ" (Минск). Неоднократно выступал с концертами в клубах и на больших сценах. "Бессменный руководитель" и "идейный вдохновитель" Клуба авторской песни Белорусского государственного университета.

Принимая участие в вечере-реквиеме, белорусский музыкант заявил, что воспринимает гибель одиозного командира боевиков, демонстративно пытавшего украинских военных, как "личную трагедию".

"Это скорбный день. Я воспринимаю произошедшее как личную трагедию. Программа концерта, с которой я сюда приехал, называется "Вечность. Облака". Она полностью ложится на ситуацию. Лично я "Гиви" не знал, но понятно, что это был наследник великих полководцев. Он — народный полководец, народный герой. И его смерть воспринимается каждым здравомыслящим человеком как личная утрата. Кроме того, это утрата для всего русского мира", — заявил Нежевец.

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