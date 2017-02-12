Конфузом обернулась попытка «Советской Белоруссии» замять скандал с Жаданом

Газета президентской администрации одной из первых среди государственных СМИ сообщила об инциденте. И вот что из этого вышло.

Скриншот страницы sb.by, сделанный до того, как в тексте обнаружили ошибку

Государственные СМИ дружно хранили молчание на протяжении субботы, пока развивался скандал вокруг задержания и депортации украинского поэта Сергея Жадана.

Поздно вечером на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» появилась заметка под названием «Много шума. И ничего…», в которой в шести предложениях читателю попытались объяснить, что скандал вызвал лишь «определенное напряжение между МИД Украины и Беларуси» и вскоре был решен.

В статье нет ни слова о том, что гостя увезли из гостиничного номера посреди ночи, оставив до утра в камере ИВС. Ни слова о том, что это уже второе ночное задержание гражданина Украины в этом месяце. И ничего о реакции внутри Беларуси и в Украине.

Кроме того, первоначально автор статьи неправильно указала фамилию героя истории, назвав его Жадановым. Более того, в тексте говорится о том, что «Беларусь находится с Россией в одной визовой зоне», в то время, как переговоры о ее создании еще только ведутся.

Вскоре искаженную фамилию украинского литератора исправили, оставив в тексте единую визовую зону. А позже и заголовок изменили, снабдив новый прозрачным намеком — « Жадан реабилитирован. Не посмертно...».