Почему зарплаты «по пятьсот» не будет?

«Пустых денег печатать не будем», — пообещал Александр Лукашенко.

Работа печатного станка – это, безусловно, зло, отмечает и старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Ведь это гарантированный рост инфляции и девальвации.

— То же самое можно сказать и о планах довести среднюю зарплату до 500 долларов, если эти планы попытаются реализовать через печатный станок, — подчеркивает эксперт.

Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича

Если денег не печатать, откуда взять средства на увеличение зарплаты?

— Это очевидно: должен быть устойчивый рост экономики. Рост ее эффективности. Экономика должна зарабатывать деньги, — объясняет Вадим Иосуб. — Повышение эффективности экономики — это ампутация устойчиво неэффективных частей.

Исключительно за счет внутренних ресурсов рывок сделать тяжело, считает аналитик. Продолжение материала читайте здесь.