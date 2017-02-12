Депортировали, депортировали да не выдепортировали

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Карикатура 2011 года снова может стать актуальной

Письмо недели

По информации TUT.BY, бывший глава Нацбанка Петр Прокопович написал письмо на имя Александра Лукашенко, изложив свою позицию на происходящие процессы в экономике.

В письме говорится о необходимости проведения умеренной эмиссии.

Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича

Предложение Прокоповича раскритиковали как независимые эксперты, так и премьер-министр Андрей Кобяков, назвавший по итогам совещания у главы государства эмиссию прошедшим этапом.

Откровение недели

Рассматривая подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами Александра Лукашенко раскритиковал документ:

— У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления. Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям.

Такой вот итог двадцатилетнего единоличного правления страной.

Депортация недели

В ночь на субботу сотрудники милиции задержали в одной из гостиниц Минска гражданина Украины — известного литератора Сергея Жадана. Ночь он провел в камере, пока милиционеры проверяли его по базам данных МВД и КГБ.

В результате поисков выяснилось, что он находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию.

Сергей Жадан был извещен о депортации и запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Новость об этом вызвала дипломатический скандал, спровоцировав попутно волну солидарности белорусов с литератором.

Вечером стало известно, что МИД Беларуси аннулировал запрет на въезд в нашу страну для Сергея Жадана.

Выдача недели

7 февраля российского блогера Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — Лапшин находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.

«Теперь белорусам будет скидка 15% на все азербайджанские персики и помидоры»

На следующий день в телефонном разговоре Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу блогера Баку.

Вердикт недели

7 февраля в суде Партизанского района вынесен приговор по делу минского дрифтера. Кроме лишения водительских прав и штрафа 27-летний Кирилл Филипчик получил три года лишения свободы.

В последнем слове минчанин извинился перед ветеранами. Под стражу он был заключен в зале суда.