Что говорят о сексуальной жизни посты в соцсетях

Ученые Массачусетского университета решили соответствовать духу времени и провели исследование, результаты которого будут интересны каждому, у кого есть страница в соцсетях (то есть просто каждому). Они выяснили, что посты пользователя соцсетей говорят о его сексуальной жизни.

Разумеется, если пост гласит «Как давно у меня не было секса!», то можно обойтись и без мнения ученых. Но, что скрывать, мало кто из нас демонстрирует в соцсетях истинное положение своих дел, в том числе и сексуальных. Вот ученые и решили узнать, что на самом деле стоит за глубокомысленными цитатами и фотографиями котят.

Отдадим должное исследователям: они проделали титанический труд. Для начала проанализировали социальные сети 223 тысяч пользователей, а потом еще анкеты о сексуальной жизни, на вопросы которой те ответили так честно, как им позволила человеческая природа. Затем ученые соотнесли полученные данные...

Как оказалось, большинство (82% опрошенных женщин и 60% мужчин) любителей вывешивать в соцсети свои селфи недовольны собственной сексуальной жизнью. Да-да, получается, что у всех прекрасных девушек, на которых ты подписан и которые вывешивают по десять селфи в день, не все гладко в личной жизни. Но не советуем писать им в комментариях «Я все про тебя знаю ;)».

А вот пользователи, которые выкладывают пейзажи, напротив, довольны своей сексуальной жизнью. Даже если ее нет. Им не доставляет беспокойство затишье в интимной сфере, им и так хорошо. (Можно и позавидовать!)

Любители мудрых цитат боятся экспериментов в сексе и предпочитают проделывать все максимально быстро и по старинке.

Те, кто обожает делиться фотографиями и видео умильных котов, сов и щенков, не только сексуально активны, но и гиперактивны. Как правило, им мало одного партнера и они находятся в постоянном поиске новых ощущений.

Люди, рассказывающие об успехе и достижениях своих детей, относятся к сексу как к физическому упражнению: иногда не хочется, но для здоровья полезно.

Надеемся, что эта информация если и не спасет тебе жизнь, то заставит посмотреть на своих друзей в социальных сетях другими глазами. Еще, готовы поспорить, ты больше никогда не вывесишь у себя на странице мудрую цитату.

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