Что Лапшина связывает с Беларусью? 5 наивных вопросов о скандальном блогере

Из-за задержания Александра Лапшина с Беларусью спорили 4 страны – Азербайджан, Россия, Израиль и Армения. Но официальный Минск все-таки выдал блогера Баку. «Салідарнасць» коротко объясняет подоплеку скандала.

Фото РИА «Новости»

Кто такой Лапшин?

Уроженец России пожил в нескольких странах и имеет гражданства РФ, Израиля и Украины. Около 10 лет назад он завел блог, в котором описывал свои путешествия по странам мира – посетил около 120 государств.

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Что Лапшина связывает с Беларусью?

Блогер регулярно посещал Минск и Могилев. Как следует из его постов, в Беларуси у него живут родственники. Периодически Александр Лапшин делился впечатлениями об увиденном в нашей стране: писал об архитектуре, ценах на продукты, работе транспорта.

– Люблю приезжать в Беларусь, как-то мило тут все и по-домашнему. Только не напоминайте о политике, лень её (политику) обсуждать, мне своей «политики» хватает во всех сферах жизни, – писал Лапшин в 2013 году.

Не так давно он анонсировал в блоге свои следующие поездки: 14-17 декабря – Минск, 17-22 декабря – Могилев, 13-26 января – Индия. То есть его визит не должен был стать сюрпризом ни для азербайджанских, ни для белорусских властей.

В ночь на 15 декабря Лапшина увезли из гостиницы в милицию, а затем в СИЗО.

Какая истинная причина задержания Лапшина?

Официально власти Азербайджана обвиняют блогера в нарушении двух статей Уголовного кодекса: 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана). Многие СМИ пишут, что причина заключается в посещении Лапшиным Нагорного Карабаха без разрешения Баку.

Однако там, по-видимому, хотят отомстить за другое. В Нагорном Карабахе блогер побывал еще в 2011 и 2012 годах. Попав в «черный список» азербайджанского МИД, Лапшин нашел лазейку для свободного посещения этой страны. Сообщается, что в одном из случаев на границе он предъявил украинский паспорт с именем «Олександр».

Более того, блогер публично рассказывал, что обманывает систему. Видимо, именно на это сильно обиделись азербайджанские власти.

Вот что отмечает главный редактор 1news.az Рахман Гаджиев: «В отличие от многочисленных фигурантов «черного списка» нашего МИД, Лапшина факт внесения в оный не только не огорчал, но где-то даже забавлял. В скриншоте его поста видно, что он откровенно издевался над всеми нами, радостно констатируя свое 16-е место в «черном списке» и собирая деньги на очередной трип, дабы поскорее продвинуться вверх. Похоже, его все это развлекало. Интересно, смешно ему теперь?».

Но картина будет не полной, если не сказать, что Лапшин писал о том, как обойти пограничные запреты и других стран. Вообще блогер часто критиковал чиновников и силовые структуры разных стран мира за бюрократические препоны.

Лапшин негативно высказывался об Азербайджане?

Сейчас об этом трудно судить, поскольку его отзывы о посещении Нагорного Карабаха и некоторые посты об Азербайджане скрыты или удалены.

Но из публикаций, оставшихся в открытом доступе, складывается обратное впечатление. Вот запись от 2011 года:

– В каждом, даже самом малом азербайджанском городе вы встретите неизменные мемориалы погибшим в Нагорном Карабахе. На могилах всегда свежие цветы. Можно как угодно относиться к той войне, быть на любой из конфликтующих сторон, но в целом факт остается фактом – погибли тысячи молодых ребят с обеих сторон. Кого-то из них гнали силой на войну, кто-то защищал свой дом, кого-то убили просто за то, что его фамилия заканчивалась не так, как надо. Сути все это не меняет.

А вот заголовок поста Александра Лапшина за 2016 год: «Ночной Баку: город, в который я влюбился с первого взгляда».

Почему многие пользователи считают ситуацию с обвинениями и выдачей Лапшина ненормальной?

Потому что у многих путешественников теоретически могут возникнуть аналогичные проблемы. Некоторые белорусы также посещали Нагорный Карабах без санкции Баку. А еще многие белорусы были в Абхазии – без разрешения Тбилиси. Ну и конечно в Крыму – без санкции Киева. В этой связи решение официального Минска о выдаче Лапшина, которому теперь грозит до 8 лет лишения свободы, выглядит весьма странно.

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