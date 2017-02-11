Приключения украинского поэта в Беларуси

За сутки Сергей Жадан успел переночевать в камере, получить запрет на въезд, а затем и отмену депортации. «Салідарнасць» вспоминает, как развивался скандал.

Фото svaboda.org

Белорусские власти аннулировали решение о запрете въезда в Беларусь украинскому поэту Сергею Жадану. Так закончились насыщенные сутки в Минске для гостя из Украины.

А началось все с того, что в два часа ночи поэта из гостиничного номера забрал наряд милиции. Жадана проверили сначала в райотделе, потом сделали запрос в КГБ. В результате поисков выяснилось, что он находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. По сложившейся практике фигурантов этого списка не пускают и в Беларусь.

После ночевки в милицейской камере Сергей Жадан был извещен о депортации и запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

Скандал с украинским литератором консолидировал белорусское гражданское общество. В интернете появились призывы фотографироваться с книгами Жадана, прийти на его вечернее выступление. На сайте Удобный город стартовал сбор подписей под петицией за отмену запрета въезда в Беларусь украинскому поэту.

В поддержку украинского коллеги выступили белорусские писатели.

На этом фоне обращает на себя внимание реакция государственных СМИ, а точнее ее полное отсутствие. Молчали и официальные ведомства — от МВД, до МИД.

Днем появилось сообщение украинского внешнеполитического ведомства, в котором говорилось о вызове белорусского посла для дачи объяснений. Которые, как говорится в сообщении, украинскую сторону не удовлетворили.

Тем временем, в украинских СМИ зазвучали призывы к радикальным ответным действиям — вплоть до разрыва отношений.

Кому это было нужно?

В этой истории сложно было не заметить одно символическое совпадение: инцидент совпал по времени со стартом безвизового режима, который вызвал нескрываемое раздражение у Москвы. Да и сама личность вовлеченного в скандал украинца гарантировала максимальный резонанс. Не исключено, что таким образом официальный Минск пытался посластить пилюлю Москве на фоне прогрессирующего кризиса в отношениях. Как тут не вспомнить скандал с российским флагом, поднятым участником белорусской делегации в олимпийском Рио. Но, возможно, реакция на историю с Жаданом превзошла все ожидаемые и желаемые масштабы, и кто-то решил сдать назад.

Так ли все было, мы можем только догадываться. Одно лишь очевидно и без конспирологии: по репутации страны в очередной раз нанесен удар.