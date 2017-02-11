Снимки кормящей грудью британской модели вызвали жаркие споры

Британская модель Тамара Экклстоун выразила негодование в связи с тем, что часть ее поклонников без восторга восприняла опубликованные ею в интернете фотографии, на которых она кормит грудью свою трехлетнюю дочь.

Фото PA/Ivette Ivens

В среду 32-летняя Тамара опубликовала в сети Instagram фото себя, кормящей дочь Софию. Эта фотография вызвала бурю комментариев в сети и споров о том, как долго следует продолжать кормить детей грудью и позволительно ли демонстрировать этот процесс на публике.

В своей публикации Тамара называет акт кормления грудью яркой демонстрацией любви и воспитания ребенка, но при этом выражает сожаление в связи с тем, что люди предпочитают об этом не говорить.

Почему эта фотография вызвала возражения?

Некоторые из пользователей сети поставили под сомнение правомерность такой пропаганды грудного вскармливания, особенно ребенка в возрасте почти трех лет.

«Люди не должны развешивать такие фото детей по всем социальным сетям на всеобщее обозрение», — написал возмущенный пользователь little_tiddlers.

Другой комментатор возражал против возраста ребенка: «Для младенцев это нормально, а для двухлетних детей — отвратительно».

В повторной публикации Экклстоун заявила, что такие высказывания служат весьма прискорбной и удивительной приметой нашего времени.

В своем посте более чем на 200 слов модель пишет: «Я поддерживаю всех мам, которые решаются говорить от этом открыто, и я считаю, что проявление ненависти в любом виде губит душу».

Некоторые женщины встали на защиту фотографий, опубликованных Экклстоун и сделанных известным литовским фотографом Иветт Ивенс, которая часто снимает беременных и кормящих женщин.

Фото Instagram

«Сама я кормила свою дочь грудью до четырех лет и никогда не понимала, почему некоторые находят это странным», — написала Лианн Каффин.

«Мне нравятся эти фото. Мне удалось кормить ребенка грудью всего один месяц, потому что я чувствовала себя очень неловко среди публики и даже в кругу семьи», — написала Хелен Томлинсон.

Всегда ли нужно кормить младенца грудью?

Экклстоун выразила недоумение в связи с высказываниями о том, что публикации ее фотографий была направлена на осуждение женщин, которые предпочитают грудному питанию искусственное.

«Я никогда не стала бы спрашивать женщину, когда она решила перейти на искусственное кормление», — написала она.

Но доктор Элли Ли, директор Центра изучения семьи при университете Кента, не удивляется подобным замечаниям.

Врачи в Британии рекомендуют кормить ребенка грудью шесть месяцев, ВОЗ — до двух лет и дальше. Фото Thinkstock

«Кормление грудью стало политизированным вопросом, вокруг которого сегодня слишком много морализаторства, — говорит она. — Споры вышли за пределы разумного — ведь мы говорим всего лишь о молоке».

Британским женщинам рекомендуют начинать грудное кормление через час после рождения ребенка и продолжать его на протяжении шести месяцев.

В результате, как отмечает доктор Ли, многие женщины переживают полное фиаско в тот момент, когда они переходят на искусственное кормление.

«Родители не должны думать, что совершают ужасную ошибку, выбрав тот или иной вид питания, — говорит она. — Возможно, матери трудно кормить грудью, или отец хочет принимать большее участие в кормлении ребенка».

Сколько должно продолжаться грудное вскармливание?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать кормление грудью, в комплексе с другими источниками питания, в течение двух лет и более.

Фото Science Photo Library

Но, по словам доктора Ли, британские женщины предпочитают прекращать кормление грудью гораздо раньше. По данным за 2010 год, всего лишь 1-2% женщин кормят ребенка исключительно грудью до возраста в шесть месяцев.

«Я не вижу никакого смысла в пренебрежительном отношении к тем женщинам, которые переходят на смешанное кормление или вообще прекращают кормить грудью», — замечает она.

Кормление грудью на публике — всё еще табу?

Экклстоун также обвинила своих критиков в том, что они пытаются «эротизировать» акт кормления, называя публикацию фотографий неуместной.

Зоя Франгу не стесняется кормить своего трехмесячного ребенка в магазине

Британский закон разрешает женщинам кормить детей грудью публично или на рабочем месте. В Шотландии введен новый закон, который гарантирует женщинам такое право.

Тем не менее, кормление грудью остается табуированной темой, и некоторые компании нарушают закон, запрещая кормящим матерям обнажать грудь в пивных, ресторанах и магазинах.

Возникшая вокруг публикаций Экклстоун дискуссия служит еще одним из признаков того, что общество отказывает в поддержке женщинам, которые желают кормить детей грудью, не скрывая этого, замечает доктор Венди Джонс, автор книги «Кормление грудью для отцов и бабушек».

«Эти фотографии изображают ребенка, которого любит и кормит мать, — говорит она. — Но в социальных сетях, к сожалению, не все разделяют такую точку зрения».

Сью Эшмор, директор организации по защите детей в рамках ЮНИСЕФ, считает, что противоречивое отношение в обществе к проблеме кормления грудью ставит женщин в заведомо проигрышное положение.

Официальные рекомендации кормить грудью как можно дольше вступают в противоречие с отношением к этому общества, которое не желает этого замечать и обсуждать.

«Это порождает у многих женщин чувство вины и вынуждает их отказываться от естественного кормления раньше срока», — отмечает она.