МИД Украины: объяснения белорусской о причинах депортации Жадана нас не устраивают

В Министерство иностранных дел Украины вызвали белорусского посла.

В связи с депортацией украинского поэта Сергея Жадана из Беларуси в МИД Украины был вызван белорусский посол Игорь Сокол. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.

В ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси», — говорится в сообщении украинского МИД.

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей, а также пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик заявили сегодня днем журналистом, что не владеют информацией о произошедшем. По состоянию на 20.00 вечера субботы на сайте МИД Беларуси не было сообщений об инциденте с гражданином Украины.