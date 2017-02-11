Посол Суриков: Беларусь — европейская страна, нормальные отношения с Западом ей бы не помешали

Посол России в Беларуси Александр Суриков в интервью ТАСС рассказал о наиболее острых моментах во взаимоотношениях двух стран. Приведем несколько цитат.

Александр Суриков, Вадим Замировский, TUT.BY

О пограничной зоне

— Здесь надо исходить из понимания того, что введение безвизового режима с какими-то странами — это суверенное право Беларусь. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Белоруссия — это суверенное независимое государство.

У нас вызывают опасения несколько другие вещи. Россия ведет активную борьбу с терроризмом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши ВКС.

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Это все хорошо известно любому гражданину России и Беларуси. В этой осложненной для нас ситуации, которая возникла совершенно недавно, я не исключаю, что в мире — особенно в игиловской, радикальной части — много желающих победокурить в России, злых людей, настроенных против россиян.

У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь, против чего мы совершенно не возражаем, эти нехорошие люди пересядут на поезд или самолет в Россию и могут сделать какие-то неприятные вещи.

О мясо-молочных войнах

— Я отношусь с совершенным непониманием к тем обвинениям, которые раздаются в адрес нашей службы — Россельхознадзора и Сергея Данкверта. Это его обязанность — чтобы границу пересекала качественная продукция.

Если говорить о цифрах — это цифры за девять месяцев, но с учетом экстраполяции на год можно говорить о всем 2016 годе, — то объем белорусской мясо-молочной продукции, пересекшей российскую границу, составил примерно 1,3-1,5 млн тонн. Это гигантская цифра. Забраковано и отправлено назад порядка 8 тысяч тонн, то есть около половины процента от общего объема.

Это говорит о достаточно высоком качестве продукции, которая пересекла нашу границу и разошлась по сфере торговли. Но говорит также и о достаточно серьезных усилиях нашей службы с тем, чтобы продукция на нашем рынке оказалась высококачественной.

О белорусском языке и истории

— В мире есть вполне заинтересованные политики, которые хотели бы, чтобы между Россией и Беларусью пробежали черные кошки. Это вполне оплачиваемая работа. Об этом говорят примеры Украины, Молдавии, Грузии. Речь идет об изоляции России, ее ослаблении через разрыв связей с бывшими братскими странами. Конечно, очень приличное количество политиков, государств и блоков заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию, в том числе отделив от нее Беларусь, разрушить союз.

И не бесплатно работают различные СМИ, в первую очередь негосударственные, которые пытаются эту тему так или иначе накалить, причем под самыми непонятными заявлениями.

Беларусь — страна с двумя государственными языками: белорусским и русским. И вот начинают всячески критиковать белорусский язык, говорить, что он плохой. Но какой же тогда сюда надо? Японский? Белорусский — родной язык Беларуси, он безусловно имеет право на развитие, и так и должно быть. Так что эти заявления мне не нравятся. Но это не государственные, а частные компании. (…)

И с историей Беларуси не понимаю, какие могут быть проблемы. Это история белорусской земли. Плохой он, хороший, поляк или кто тот же Радзивилл — он жил на этой земле, построил церкви и замки. Это история. Надо их восстанавливать? Конечно, надо, какие могут быть вопросы?

О крене на Запад

— То говорится, что Беларусь взяла крен на Запад. А Россия куда взяла крен? У нас был договор о стратегическом партнерстве с Евросоюзом, он закончился в 2007 году, мы начали работать над новым.

Грузинские события откинули нас назад. Но мы же и сейчас говорим о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Дальнего Востока. То есть мы тоже хотели бы этого. Так что при чем здесь крен?

Беларусь — европейская страна, нормальные отношения с Западом ей бы не помешали. И нам бы тоже не помешали, сейчас они не очень нормальные. Но вот пытаются показать — у России плохо с Западом, а у Беларуси — крен в его сторону.

Но мы это понимаем. Пока усилия разорвать братский союз России и Беларуси тщетны. Стратегически так сложилось, что в мире, на нашей планете эти два народа — самые родные. Но усилия такие предпринимаются.

О нефтегазовом споре

— Это вопрос, очевидно, тех организаций, между которыми заключен договор о поставке российского газа в Республику Беларусь. Нравится это кому-то или нет — есть договор. Не нравится — обжалуй, иди в суд.

Это было бы изначально правильным решением вопроса, и давно бы все закончилось в суде, все бы стороны признали решение суда, каким бы оно ни было.

Но у нас сохранилось понимание того, что споры хозяйствующих субъектов по основополагающим ресурсам — нефти, газу — надо обязательно тащить во властную сферу, снимая с себя ответственность за решение вопросов в суде так, как положено, и перекладывая ее на плечи своих начальников до самого высокого уровня, вплоть до руководителей государств.

А на всех других уровнях каждый имеет свою точку зрения по тому или иному вопросу, все стараются что-то делать — а потом вдруг что-то не так, и доводят до самого верха. Вот там решат, тогда все правильно, а то мы вдруг тут пострадаем. (…)

Конечно, спор будет урегулирован. Но хотелось бы, чтобы выводы на будущее были сделаны. Потому что этот излишний накал, нагревание ситуации между властями, тот факт, что иногда и народ с непониманием на эти вещи смотрит и из-за расхождений в торговых вопросах начинают рассуждать о независимости, о суверенитете и неизвестно о чем — это ни к чему нашим странам.

О выдаче блогера Лапшина Азербайдажну

— Это история распущенности в соцсетях. Человек съездил в Нагорный Карабах с территории Грузии, по-моему. Он гражданин и РФ, и Израиля. Зная, что те, кто посещает Нагорный Карабах, являются невъездными в Азербайджан, решил проверить. Воспользовавшись тем, что в Азербайджане проводилась «Формула-1», он съездил еще раз.

Под «Формулу-1» его пропустили азербайджанские силовики. А вернувшись оттуда начал хвастаться в соцсетях, какие плохие азербайджанцы. Потом поехал в Беларусь, у него здесь родственники. И тут его по запросу Азербайджана задержали.

А запрос обоснован юридически, потому что в рамках СНГ существует соглашение о выдаче в случае уголовного преследования и обратилась Генпрокуратура Азербайджана. (…)

Если ты совершил что-то запрещенное в каком-то государстве, не обязательно афишировать на весь мир. Ничего же не было бы.

В юридической плоскости все чисто, все в рамках соглашения СНГ о выдаче. А вот эмоционально, конечно, вопросы есть. Я сочувствую ему, наши (консульские сотрудники) посещали его и с адвокатами, и с родственниками встречались, но не получилось, на эмоциях не получилось. ​