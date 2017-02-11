Ночью в минском отеле задержали украинского поэта Сергея Жадана

Задержанный переночевал в камере, получив в результате запрет на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

Украинского поэта Сергея Жадана, который приехал в Беларусь для участия в Книжной выставке, ночью задержали в минском отеле. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке:

«А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль — серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли.

Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили — оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно.

Ночевать пришлось в камере. Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

И вот что я думаю. Дорогие друзья с МИД и посольства Украины в Беларуси, это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения. Или объявим им Крестовый поход».

Это не первый инцидент, связанный с выдворением из Беларуси граждан Украины, находящихся в российских черных списках. Так, в ночь на 1 февраля из минского отеля был отвезен в РУВД Центрального района украинский журналист Виталий Сизов, сотрудник издания «Новости Донбасса». В ходе проверки выяснилось, что журналисту запрещен въезд на территорию России по инициативе российской стороны.