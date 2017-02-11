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11.02.2017
Салiдарнасць
Премьер-министр Польши Беата Шидло попала в аварию

Глава польского правительства не получила серьезных травм, но была доставлена в больницу.

Фото PAP/Andrzej Grygiel

Правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась премьер Польши Беата Шидло, попал в ДТП, сообщает Радио Польша.

Как сообщил пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенек, Беата Шидло не получила серьезных травм, но была доставлена в больницу. Происшествие случилось недалеко от Освенцима.

По информации полиции, ранен как минимум еще один человек. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Подробности происшествия сообщает Gazeta Wyborcza. По данным издания, ДТП произошло 10 февраля в 18.30 по местному времени. 21-летний водитель Фиата при повороте налево не уступил дорогу правительственному кортежу. Чтобы избежать столкновения или смягчить его последствия водитель лимузина премьера съехал с дороги, в результате чего авто врезалось в дерево.

 
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