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11.02.2017
Ирина Парфентьева, Наталья Новопашина, РБК
Transparency International: Данкверт владеет активами в сфере, которую регулирует «Россельхознадзор»

Российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновник владеет активами в сфере, которую регулирует его ведомство.

«Трансперенси Интернешнл  —  Россия» направит заявление в Генеральную прокуратуру «в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов господина Данкверта», рассказал Центру управления расследованиями (ЦУР) замдиректора правозащитной организации Илья Шуманов.

По его словам, «Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник».

— Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было, — сообщил Шуманов.

Среди активов, которые принадлежат главе Россельхознадзора в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, которые анализировали ЦУР и «Трансперенси Интернешнл  —  Россия», перечисляются как ранее упоминавшиеся в СМИ активы Данкверта и его семьи (в частности, агрохолдинг «Агроплемсоюз»), так и ряд новых компаний — калужские ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» (76%).

Как рассказала РБК пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все те активы, которые указывает правозащитная организация, — это открытая информация, все активы отражены в декларации Данкверта.

— Вся собственность наследственная от умершего отца, — отметила она. Алексей Данкверт, умерший в 2013 году, занимал в том числе посты президента «Агроплемсоюза» и председателя совета директоров Союза животноводов России.

— Говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно, — заключает Мелано.

На возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указывал президент Беларуси Александр Лукашенко, потребовавший возбуждения уголовного дела против российского чиновника.

— Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту…за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта, — заявил тогда Лукашенко.

«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»

В начале недели, 7 февраля, Министерство внутренних дел Беларуси заявило о начале доследственной проверки действий сотрудников Россельхознадзора.

В них содержатся признаки преступления, в частности, ​дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщали белорусские правоохранительные органы.

Сам Данкверт в интервью РБК назвал уголовное дело «психологическим воздействием».

Ранее, вопрос о возможном конфликте интересов поднимался в отношении министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Проверка главы Минсельхоза проводилась по заявлению зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна. Но правительственная комиссия не обнаружила конфликта интересов в том, что родственники Ткачева ведут бизнес в сфере АПК.

В частности, его семье принадлежит один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края — ЗАО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева», который был основан отцом министра и носит его имя.

 
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