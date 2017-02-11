«Номенклатура понимает, что Лукашенко уже пенсионер»

Какие нестандартные действия могут расшевелить белорусскую экономику и кто сможет это сделать?

На совещании по актуальным вопросам развития экономики 10 февраля Александр Лукашенко потребовал сбалансированного развития и поиска новых точек роста экономики Беларуси. И тут же предупредил о недопустимости отхода от генеральной линии экономической политики, главный постулат которой социальная справедливость.

— Сейчас, когда меняется цивилизационная модель развития от экономики капитала к экономике человека, никакой опыт не поможет, — руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает совершенно пустым совещание в составе экспертов, которые раньше участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. — Экономике необходимы коренные изменения: жесткая экономия и максимальное стимулирование предпринимательской активности, любого желания работать, создавать свой бизнес.

«Возраст правительства должен быть в пределах 35-40 лет»

По словам эксперта, будущих премьеров стоит поискать в университетах.

— Возраст команды правительства должен быть в пределах 35-40 лет. Разумеется, им нужны будут играющие тренеры, — поясняет экономист.

По мнению Леонида Заико, участники совещания у президента ничего не придумают, кроме доверительного управления и приватизации:

— Номенклатура жаждет приватизации. Она понимает, что Лукашенко уже пенсионер. Дети кричат дома: «Где мой заводик, папа?».

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