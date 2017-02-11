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11.02.2017
Попытка №2: Трамп анонсировал новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он вероятно подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

В беседе с журналистами на борту президентского самолета, следовавшего во Флориду, Трамп заявил, что рассматривает несколько вариантов реализации запрета, сообщает ВВС.

По его словам, он, вероятно, не будет спешить оспаривать в Верховном суде решение Апелляционного суда, отказавшегося ранее восстановить действие первого указа о запрете въезда в страну для граждан семи стран.

«Мы выиграем этот спор. Проблема заключается в том, что на это нужно время. Мы выиграем этот спор. Но у нас есть много других вариантов, в том числе издание нового указа», — сказал Трамп.

Пока не ясно, чем будет отличаться новый указ от существующего. По словам самого Трампа, текст нового документа практически будет повторять содержание предыдущего указа.

Ранее на этой неделе Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Апелляционный суд девятого округа поддержал решение федерального судьи Сиэтла, который 4 февраля постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок.

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Министерство юстиции США, представлявшее в суде интересы Белого дома, тогда опубликовало заявление о том, что «изучает вынесенное решение и рассматривает возможные варианты».

Дональд Трамп имеет право оспорить решение нижестоящего суда в Верховном суде, однако американские СМИ писали, что для администрации президента это не является приоритетным вариантом.

Как отмечали комментаторы, жалоба в Верховный суд маловероятна, и наилучшим шагом для президента было бы продолжать судебные баталии в судах более низких инстанций, до тех пор пока назначение Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США не даст консерваторам преимущества в верховной коллегии.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

 
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