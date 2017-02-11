В понедельник местами ожидается до 0°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

11 февраля ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабые туман и изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -2..-7°С.

Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

12 февраля ожидается преимущественно без осадков. Слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10, при прояснениях она будет понижаться до -15°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -2 до -7°С.

13 февраля ожидается ночью преимущественно без осадков, днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северо-востоку сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10°С, при прояснениях до -15°С; максимальная днем составит от 0 до -7°С.