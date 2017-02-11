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Кино
11.02.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
Баба-яга в Риме

В прокате «Джон Уик – 2» — сиквел боевика с Киану Ривзом, в котором отставной киллер по кличке Баба-яга готовится превратиться в героя эпической саги.

Фото twitter.com/JohnWickMovie

Киллер в отставке Джон Уик по прозвищу Баба-яга отомстил за собаку и даже нашел новую, но для проформы решил добить остатки русской мафии, а заодно забрать угнанную машину. Перекинувшись с бывшими коллегами парой слов и выстрелов, Уик возвращается домой, но о покое думать рано.

Не успевает Джон толком смыть кровь и переодеться, как на пороге объявляется Сантино Д’Антонио — итальянский бандит, требующий в счет давнего долга укокошить его сестру. Уик пытается отказаться, Сантино разносит жилище киллера из гранатомета, не оставляя герою выбора, а самому себе — права на жизнь.

Сдав собаку вежливому портье спецотеля для киллеров «Континенталь», Джон отправляется на охоту в Рим.

По поводу вышедшего два года назад первого «Джона Уика» много шутили, но это были счастливые усмешки. Киану Ривз и его усевшийся в режиссерское кресло дублер из «Матрицы» Чед Стахелски умудрились вернуть на большой экран залихватский дух боевиков и трэш-комиксов 90-х типа фильма «Тень» с Алеком Болдуином.

Причем смотрелась картина не как ностальгический оммаж, а напротив — «Джон Уик» был сделан дорого и эффектно, а по уровню холодного беспощадного драйва мог конкурировать с большими блокбастерами. Результат превзошел ожидания создателей: картина четырежды окупилась в мировом прокате и обрекла несчастного героя на возвращение на экран.

В оригинале сиквел имеет в заглавии не порядковый номер, а подзаголовок «Глава вторая», и это не случайно.

«Джон Уик – 2» — это не столько самостоятельное произведение, сколько зачин эпической саги, расширенный пилот нового киносериала со всеми сопутствующими такому статусу плюсами и минусами.

С одной стороны, расширилась география: место действия не ограничено Нью-Йорком, треть событий разворачивается на улицах и в потайных клубах итальянской столицы. Разнообразней стали бои — Киану Ривз перед съемками прошел специальную подготовку и научился лучше драться и стрелять с двух рук. С другой стороны, авторы явно стали экономней в смысле развития персонажей второго плана.

Первый фильм брал не только безупречной харизмой вернувшегося в экшен Ривза, но и параллельной линией героя Уиллема Дефо, и многозначительной улыбкой хозяина отеля для убийц Иэна Макшейна.

Во новой картине кульминацией становится встреча Киану с партнером по «Матрице» Лоуренсом Фишберном, но его герой, управляющей шпионской сетью бомжей и попорошаек, видимо, раскроется лишь в третьей части. Рэпер Коммон, сыгравший коллегу Уика, вроде бы должен был заменить Дефо, но его способностей все же не хватает на удержание внимание и симпатии. Макшейн тоже не спешит включаться в действие, лишь в финале обнаруживая некоторое участие по отношению к герою. Наконец, главная находка авторов: теневое братство наемных убийц, загадочный кодекс чести, связывающий киллеров всего мира так и остается тайной, хотя, опять же, финал трилогии, судя по всему, должен пролить свет на некоторые аспекты быта душегубцев.

Кадр из фильма «Джон Уик – 2». Фото 87Eleven

Все это рождает знакомое всякому потребителю франшиз ощущение легкой обманутости — как будто вместо фильма он посмотрел расширенный трейлер.

Другое дело, что и показанное способно впечатлить, согрев души зрителей, соскучившихся по настоящим боевикам. Здесь есть непобедимый, но романтически отчаянный герой, есть виртуозная хореография драк, пижонские пролеты камеры по закатному Нью-Йорку и золотые монеты — крепкая, не подвластная инфляции валюта, которая роднит киллеров с джентльменами удачи из приключенческих романов.

Иными словами, несмотря на некоторую скупость авторов, потребности аудитории, которую не устраивают бесконечные комиксы, «Джон Уик – 2» вполне способен удовлетворить. Тем более что есть шанс, что третий фильм, судя по зачину, станет лучшим в серии.

 
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