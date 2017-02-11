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Экономика
11.02.2017
Почему госпредприятим проще не делать ничего нового

Управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнёв и партнёры» Борис Лев объяснил пассивность руководителей белорусских заводов.

– По личному опыту общения с госпредприятиями могу сказать, что когда предлагаешь реальные проекты, которые можно реализовать, управленцам не интересно ввязываться в них, – сказал адвокат «Белгазете». –Они понимают, что, запустив новый проект, берут на себя определенные обязательства – тот же кредит, например. А за обязательства надо нести ответственность.

Управленец моделирует ситуацию: запущу этот проект, а вдруг он не удастся или, не дай бог, удастся – тогда точно возникнут вопросы, почему проект такой дорогой, ведь можно было найти более дешевый аналог, например белорусский – неважно, что там только ручная сборка и никакого автоматического режима.

Управленцы знают, что к ним могут прийти люди в погонах и спросить: куда пошли деньги, правильно ли потратили их, правильно ли закупились? Поэтому им проще никаких проектов не запускать.

Более того, как добавил консультант по управлению предприятиями Геннадий Терпиловский, уже были примеры, когда некий проект неожиданно выстреливал и сразу же возникал вопрос: а почему ты не сделал это раньше?

 
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