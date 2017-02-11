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Комментарии
11.02.2017
Вероника Белова
Как белорусы за обещанием Лукашенко в очередь вставали

Две истории об одном обещании. 

В рамках проекта «Сказано — сделано» «Салідарнасць» решила вспомнить, как Александр Лукашенко очереди в поликлиниках разгонял.

Для начала — несколько амбициозных задач от главы государства.

«Все поликлиники и больницы в стране будут полностью укомплектованы специалистами, очереди уйдут в прошлое». Нет-нет, это не обещание Александра Григорьевича из программы прошлых выборов. Разобраться с очередями и пополнить больницы врачами Лукашенко обещал еще в программе 2005 года. И даже очертил конкретные сроки — «за два ближайших года».

Прошло не два, не три и даже не 10 лет. И вот за обещанием Александра Григорьевича белорусы выстраиваются в длиннющую очередь. Кадры с вереницей ожидающих талончиков граждан с регулярной частотой мелькают в СМИ.

Буквально на днях в редакцию TUT.BY обратилась Наталья из Лиды и рассказала: чтобы записаться на прием к детскому неврологу, родители занимают очередь за талончиком в пять утра. Однако и это бесполезно.

— В 5.10 я уже была восьмой в очереди, простояла до 7.30, — рассказывает женщина. — Когда регистратура открылась, то, естественно, талончик взять мне не удалось. Таким образом, получается: для того чтобы попасть на прием к неврологу вместе с ребенком, мне нужно либо дежурить у поликлиники, либо в четыре утра уже быть там.

Можно попробовать записаться по телефону. Но, по словам Натальи, сейчас записывают только на июль.

А это кадры, сделанные весной минувшего года около входа в регистратуру все той же лидской детской поликлиники.

История вторая. Столичная

Но, может, это проблема лишь периферии, а вот столичные поликлиники укомплектованы врачами и очищены от очередей? Как бы не так.

О том, что «очередное» обещание Лукашенко оказалось очередным во всех смыслах, мне пришлось убедиться на личном опыте. Каких только удивительных вещей не узнаешь, сидя в ожидании приема около кабинета.

Например, о том, что очередь у нас выстраивается даже на прием к врачу, которого... не существует. Все просто. Например, нужен вам офтальмолог — пожалуйста, в очередь в регистратуру за талоном. Потом ожидайте своей очереди две недели на прием. Ну а после героической «отсидки» уже около кабинета – медсестра вам объяснит, что такого врача в поликлинике уже год как нет, и выдаст вам направление к офтальмологу в другую больницу. Дальше – по накатанной схеме.

Поликлиники на все вопросы, куда подевались доктора, только разводят руками: «А что мы можем сделать? Врачей нет!»

И это абсолютная правда. А вот почему медработники не спешат устраиваться на работу — это уже к вопросу о другом обещании Лукашенко — стоимостью в 1000 долларов и ценой в слово президента.

 
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