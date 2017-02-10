Первое серьезное политическое поражение нового президента США

Ближе к лету Украина получит безвизовый режим со странами ЕС. Новый поворот в расследовании дела хакерской группы Шалтай-Болтай. Как из России собираются выдворять трудовых мигрантов? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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