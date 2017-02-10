Свежие цифры, свидeтельствующие, что декрет №3 реализовывается со скрипом

Не все гладко с выявлением тех, кто должен оплатить «налог на тунеядство», и освобождением от уплаты сбора в связи с «трудной жизненной ситуацией».

Только налоговики Брестчины сделали почти 10 тысяч ошибок, подсчитывая число «тунеядцев».

Как сообщила БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Галина Жданеня, на 1 февраля налоговики региона отменили решения о взяскании сбора с 9 557 человек. «Во всех случаях для принятия решения об аннулировании или внесении изменений в извещения имелись веские основания», – отметила чиновница.

Кроме того, в пятницу любопытные данные озвучили в эфире телеканала «Беларусь 1». В связи с «трудной жизненной ситуацией» от уплаты сбора освобождены всего около 200 жителей Минска, 70 – Гомеля, и около 100 – в Витебской области.

Как видим, изменения, внесенные в январе Александром Лукашенко в декрет «о тунеядстве», на практике по сути не реализовываются. Чиновники на местах не рискуют брать на себя отвественность – формулировка «трудная жизненная ситуация» очень размыта.

Поэтому можно констатировать, что градус недовольства декретом в обществе не понизится, бедные слои так и не увидели к себе лояльного отношения.

Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой