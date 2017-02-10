Климов рассказал, какую ошибку на следствии сделал Муравьев, и дал совет остальным

Бизнесмен Андрей Климов в интервью «БелГазете» поделился своим мнением о работе следственных органов.

Андрей Климов – экс-заключенный с тремя судимостями (1998г. - 6 лет колонии за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; 2005г. - организация массовых протестов; 2007г. - оскорбление президента).

– Если вы не виновны, со следствием не сотрудничайте, поскольку оно изначально имеет обвинительный уклон. Пока вы на свободе, вольны давать любые показания, какие посчитаете нужными. Можете что-то оставить на крайний случай, для козыря, но учтите: если вас закроют, то до суда вы вряд ли сможете выйти.

То, что со следствием не надо ни в коем случае работать, если взяли в оборот, доказала ситуация и с бизнесменом Александром Муравьевым. Сколько он ни доказывал свою невиновность на предварительном следствии, тратил силы на последнее слово, - ничего не помогло. А если бы он изначально не давал показаний, а выступал бы в суде с позиции своей невиновности, наверняка бы вышел на свободу в зале суда.

- Муравьеву вряд ли бы что-то помогло…

- Поверьте мне, как человеку, который, во-первых, имеет юридическое образование; во-вторых, трижды был осужден. В первый раз назначили к 6 годам колонии, но выпустили через 4 года - считаю, что легко отделался. Второй раз выпустили в зале суда, в третий - отпустили по указу о помиловании, о котором я не просил.

- Попав под арест, человек должен смириться с тем, что он априори виновен?

- Да. Защищаться до суда надо обязательно, но не надо мучиться, что тебя вот-вот отпустят. Психологически так легче: у меня была ломка по этому поводу порядка 4 месяцев (это стоило мне куска жизни), хотя и адвокат, и родственники, и сокамерники говорили, что никто меня не выпустит. Как только я смирился, мне сразу стало легче: я выходить никуда не захотел, так мне понравилось. Это как у буддистов: надо понимать, что центр Вселенной - там, где ты, и весь мир кружится вокруг тебя. Где бы ты ни находился. Пока не сделаешь такой вывод, можешь себя и загубить.

«Муравьева посадили по понятиям»