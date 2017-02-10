Восьмиклассник убил 19-летнего парня одним ударом в Витебске

Трагедия случилась в октябре прошлого года из-за девчонок. Одна из них попросила знакомого сходить с ней на встречу с парнем — хотела при свидетелях порвать с ним отношения. Позвала и свою подружку.

Кавалер, однако, не пришел. Прислал вместо себя друга. Одна из девушек начала о чем-то спорить с ним, поднялся крик, который быстро перешел в нецензурную брань. Знакомый девушки вмешался в ссору, потребовав извинений. Но, не дождавшись ответа, ударил парня в лицо.

Тот потерял равновесие, упал и ударился головой о тротуарную плитку. Встать он не смог, но никто из ребят не подошел к нему — скорую вызвал прохожий. Через несколько дней пострадавший умер в больнице. Ему было 19 лет, он учился в колледже.

За причинение смерти по неосторожности подросток получил 2,5 года лишения свободы с отсрочкой приговора на год, рассказала помощник прокурора Витебска Татьяна Иванова:

— Максимум, что предусматривает эта статья, — лишение свободы на 3 года. Отсрочку назначенного наказания обвиняемый получил в связи с тем, что несовершеннолетний. Если в течение года он попадет в поле зрения правоохранительных органов, реального срока ему не избежать.

В зале суда парень признал себя виновным, раскаялся, принес извинения родителям погибшего. Его семья не стала требовать возмещения морального вреда.