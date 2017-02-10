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Экономика
10.02.2017
Салiдарнасць
«Главное – верить!». Кобяков после совещания у Лукашенко источал оптимизм

Ситуация в экономике Беларуси в 2017 году ожидается значительно лучше 2016-го. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

– Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки, — заявил премьер-министр, передает БЕЛТА). — Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года.

Андрей Кобяков отметил, что немного отставала деревообработка, но и в этой отрасли однозначно просматривалась тенденция на восстановление объемов. «Я уверен, что это уже фактически в 2017 году произойдет. Были проблемы у нефтехимической отрасли в связи с известными ограничениями по поставкам и объемам перерабатываемой нефти. Все остальные — машиностроение, легкая, пищевая промышленность — находятся на подъеме», — сказал премьер министр.

По предварительной статистической информации, темпы роста промышленного производства в январе нынешнего года составили 105,9% к уровню января 2016 года.

Кроме того, финансовое положение субъектов хозяйствования по итогам 2016 года оказалось заметно лучшим по отношению к 2015 году. Значительно сократилось количество убыточных организаций, чистая прибыль по совокупности выросла в полтора раза.

«Такие здоровые ростки, которые являются предвестниками нормального экономического роста, формируются в экономике», — отметил Андрей Кобяков. Он также упомянул о снижении процентных ставок по кредитам, инфляции, стабильной ситуации на валютном рынке.

«Плюс ко всему есть предпосылки, что и рынок у наших основных торговых партнеров тоже имеет тенденцию на улучшение», — сказал премьер-министр.

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Напомним, что и ранее Андрей Кобяков делал оптимистические заявления о ситуации в белорусской экономике. Так, на 2016-й год он прогнозировал рост ВВП на 1,1%. Но на деле ВВП сократился на 2,6%.

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Скептически к заявлениям премьера отнеслись и на дискуссионной площадке talks.by.

«По предварительной статистической информации, темпы роста промышленного производства в январе нынешнего года составили 105,9% к уровню января 2016 года… Закономерно: в январе 2016 было 19 рабочих дней, а в январе 2017 - 20. Вот этот один день и дал эти 5% прироста :-)».

«Пока что предпосылки указывают обратное: поставки нефти в РБ сократили, мясо покупать перестали, долг за газ растет, кредиты не дают».

«Эти слова кочуют из года в год уже который год».

«Главное верить! И повторять это вместо завтрака, обеда и ужина».

«Когда-то давно выходила газета "За рубежом" И там в разделе иностранного юмора был анекдот про политика. Суть в следующем: "Сначала пообещать, что-либо, а потом объяснить почему этого не произошло"».

«Если бы подобные товарищи отвечали за свои слова получкой и должностью, то подобных глупостей от чиновников всех мастей звучало меньше».

«Вся надежда на ,,тунеядцев,, если ,налог, не заплатят – хана экономике». 

 
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