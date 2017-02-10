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10.02.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Гимназист, напавший на учительницу, не сдал экзамены и ни разу не видел родителей

С 23 мая 15-летний Д. находится в СИЗО № 1 на Володарского. Ученик 74 гимназии по-прежнему не признает своей вины, а следствие уверено: именно подросток напал на учительницу русского языка и литературы и нанес ей 17 ударов ножом.

Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство».

В понедельник, 13 февраля, в Минском городском суде начнется один из самых громких процессов за последнее время. На скамье подсудимых — 15-летний Д., ученик столичной престижной гимназии № 74. Как говорят про него родители одноклассников, «тихий и спокойной мальчик из интеллигентной семьи врачей». Обвинение совершенно не вписывается в этот портрет.

Рано утром 23 мая 2016 года девятиклассник Д. пришел сдавать стихотворение по русской литературе. В классе находились только он и учительница, 57-летняя Валентина Владимировна. Чуть позже пострадавшая расскажет, что ученик молча зашел в класс, закрыл за собой дверь и нанес ей несколько ударов ножом по шее. Женщину отвезли в реанимацию, несовершеннолетнего Д. — в СИЗО № 1 на Володарского.

Спасая учительницу минской гимназии, «трудовик» топором ломал дверь класса

Что говорит сам ученик, неизвестно. Он дал показания только в первый день задержания, а дальше на контакт со следствием не пошел. И узнать, почему он совершил нападение на учительницу, не получится — суд будет проходить в закрытом режиме. Это значит, что журналисты не смогут присутствовать на заседаниях.

Уголовное дело в отношении гимназиста расследовали 7 месяцев. Следственный комитет сделал официальное заявление.

— В ходе следствия установлено, что школьник, действуя с особой жестокостью, нанес учительнице русского языка и литературы не менее 17 ударов ножом, в том числе — в область жизненно важных органов. В связи с активным сопротивлением потерпевшей, ее сообщением родственникам о совершенном преступлении и своевременным оказанием ей квалифицированной медицинской помощи нападавший не смог довести свой умысел до конца. Проведенная в отношении несовершеннолетнего стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, — заявил Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК.

Все это время ни гимназия, ни родители Д. не давали никаких комментариев. Единственные, кто общается с журналистами, родители одноклассников Д.

— Даже после задержания одноклассники не отвернулись от него. Ему в СИЗО пишут и девочки, и мальчики. Обсуждают предстоящее поступление, выбор профессии. Тема того, что случилось, вообще не затрагивается. Д. часто пишет: «У меня все в порядке», — рассказывает TUT.BY мама одного из гимназистов.

— Это правда, что, находясь в СИЗО, Д. хотел сдать экзамены за девятый класс?

— Да, родители передавали ему учебники, писали письма в разные инстанции. Д. хотел получить аттестат за 9-й класс, но ничего не вышло, все уперлось в то, что в этом вопросе законодательство не отрегулировано. Нигде не прописано: кто, как и когда должен принимать экзамены. Тут в принципе два варианта: или его должны были конвоиры доставить в гимназию, или учителей пропустить в СИЗО № 1.

— Родители видели сына после задержания?

— Ни разу. Следователь не разрешил ни одно свидание.

— Сразу после трагедии многие говорили, что между Д. и учительницей русского языка и литературы не было никаких конфликтов.

— Были, и не только с этим учеником. Мы, родители, обращались к директору с просьбой сменить учителя, эта тема неоднократно поднималась на родительских собраниях. Поймите, я никого не оправдываю, но ситуацию нужно рассматривать со всех сторон, поэтому мы тоже пойдем в суд, чтобы нас услышали. На прошлой неделе детям, в основном мальчикам, стали присылать повестки в суд, они проходят по делу в качестве свидетелей.

— Учительница вернулась работать в гимназию?

— Да, в тот же кабинет, где случилась трагедия.

В самой гимназии № 74 обсуждают, что сразу после ЧП пострадавшей учительнице профсоюз выплатил солидную сумму. В самом профсоюзе не отрицают: он действительно помогал и будет помогать Валентине Владимировне. Однако назвать конкретную сумму, которую выплатили учительнице, там отказались.

— У нас по коллективному договору прописано: если работник оказывается в сложной жизненной ситуации, то по заявлению имеет право на материальную помощь. Причем от первичной профсоюзной организации до республиканского комитета. Мы сразу предложили работнице помощь, она отказалась, а затем успокоилась, немножко восстановилась и начался диалог. По мере поступления ее заявлений стали оказывать посильную поддержку, — комментирует Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.

В ст. 115 УК «Лишение свободы» говорится, что несовершеннолетнего, который «совершил особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека», могут приговорить максимум к 12 годам колонии. 

 
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