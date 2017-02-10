«Самолет стремный, но летает». Что украинцы и россияне говорят о «Белавиа»

«Салідарнасць» изучила, как наши соседи отзываются о качестве полетов на самолетах белорусского монополиста.

В связи с известным конфликтом Минск превратился в транзитный узел в авиасообщении между Украиной и Россией.По итогам 2016 года компания «Белавиа» вошла в тройку лидеров среди перевозчиков по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины (около 13 тысяч рейсов – на 21,6% больше по сравнению с предыдущим годом), сообщает TUT.BY.

А что украинцы и россияне думает о качестве полетов на «Белавиа»? «Салідарнасць» изучила отзывы на форумах за последние полтора года.

Фото «Еврорадио»

За что критикуют

За старые и неудобные самолеты, за отношение персонала, за несовременный сервис, за отсутствие еды или скудную еду (отметим, что с 5 января авиакомпания изменила подход к питанию на борту и теперь пассажиров кормят на всех рейсах).

– Летали с коллегой из Одессы в Минск и далее на СПб – присоединяюсь к большинству свежих отзывов – самолеты очень старые, компоновка максимально экономичная (расстояние между рядами минимальное, взрослому обычному мужчине достаточно тесно – втроем на трех креслах сидеть некомфортно), не кормят, разносят лишь воду/кофе/чай без ничего, даже печенюжки/галеты сухой не дают, ни колы, ни соков также не присутствует, пока два перелета с короткой пересадкой между рейсами – можно и с голоду опухнуть. В целом, несмотря на минусы, сервис в целом нормальный, вылеты и прилеты прошли без задержек, – написал на avia.tickets.ua Андрей Трейцер.

– Самолет очень стремный, но летает. В самолете не кормят, перелет был Одесса-Минск-Минск-Питер, можно с голоду умереть, раздавали воду и шоколадку маленькую. В общем, очень скупая компания, – отметил Артем Kitaev.

– За такую стоимость можно было купить пару сендвичей, а не экономить. Вода и так везде бесплатная. Старый самолет, который еле дышит. Персонал работает с искусственными улыбками, и кажется, что они не довольны своей работой, – поделился впечатлениями Alex Lytvynenko.

– Летели Харьков-Минск-Москва и обратно, самолеты очень старые и обшарпанные, персонал с выражением лица – «нам все равно», – написала Lina Domina.

– Первое, что бросается в глаза, – самолет. Впечатление такое, что его собрали «из того что было», вдоль по бортам приклепанные латки (может это тюнинг такой?), салон обшарпанный, кресла плохо закреплены… Выражение лиц проводников в лучших традициях советских времен – каменные, но мужественные. Во время полета в салоне холодно, речь пилота через динамики такая, что наверно он и сам не понял, что говорил, – оставил отзыв на avia.tickets.ua Игорь Рейсиг.

– Нужно было купить билет сегодня на сегодня из Киева в Минск. Оказалось, что сделать это через сайт авиакомпании невозможно, т.к. сервис электронной покупки закрывается за 24 часа до вылета рейса! Оператор любезно предложил посетить офис Белавиа в Киеве (на что не было ни времени, ни желания). Этот билет купила без проблем через российский сайт поиска авиабилетов, правда за российские рубли, но даже чуть дешевле. Подтягивайте сервис! – написала Мила на сайте airlines-inform.ru.

– Хочется написать пару строк о том, как кормят в самолете. Не позорьтесь! При таких дорогих билетах – такая ужасная «кормежка», – отметила в одном из комментариев Инна.

– Должны были летом лететь из Харькова в Питер с ребенком. На самолет, естественно, не посадили со свидетельством о рождении. Хотя при покупке билета указываешь именно свидетельство. Неужели нельзя на сайте указать, что дети по этому документу не могут лететь? Деньги, естественно, никто не возвращает. Отдельно хочется сказать о самолетах. Я много летаю, но такого кошмара еще не видела. При росте 1,80 я даже нормально стоять не могла в самолете, не то что сидеть! – написала в октябре прошлого года одна из пассажирок.

За что хвалят

За порядок и пунктуальность, за уменьшение цены билетов, за мастерство пилотов.

– Сколько раз летал этой компанией, всегда все было вовремя и без каких-то нехороших моментов. Это для меня самое главное! Последнее время очень радует то, что в компании начинаются изменения в лучшую сторону – новые самолеты, уменьшение стоимости билетов, пиар-акции, – оставил отзыв на airlines-inform.ru Дмитрий.

– Вполне достойно. Главное ведь для пассажира что? Безопасность и точность. Обе мои поездки (четыре перелета) были идеальны по времени, без задержек и опозданий, – согласился еще один пассажир.

– Неплохая авиакомпания, часто летаю. Не Emirates и даже не LOT, но вполне неплохо. Раньше были старые самолеты, сейчас все чаще встречаю новые Embraer и свежие Boeing 737-800. Вернули сэндвич, кстати, теперь хоть что-то на Москву и Киев. Единственное, что для меня загадка, это соки. Их нет. Цены сейчас стали понижаться, – отметил пользователь под ником «гость».

– Мастерство пилотов – выше всяких похвал, мне с моим вечно подпрыгивающим «до самого горла» желудком при взлете и посадке удалось с пилотами «Белавиа» сесть и взлететь без какого-либо дискомфорта. Браво! И дайте наконец-то пару мастер-классов «асам» Люфтганзы с их манерой взлета-посадки типа «свечка», – написала Марина.

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