«Странно, что Прокопович в свое время срок не получил за дрифт рубля»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»
Встреча Лукашенко и Путина откладывается
В минском метро объявления озвучиваются по-белорусски и по-английски
«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»
МИД Беларуси: «Брать ли паспорта? Спросите у России»
В уральском городе Серове в подъезде одного из жилых домов вырос гигантский сталагмит из фекалий. Вскоре он стал интернет-мемом, ему посвящена страница в твиттере
Гомеопатия в России официально признана лженаукой
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