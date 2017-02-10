«Странно, что Прокопович в свое время срок не получил за дрифт рубля»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Антыбеларускім аўтарам «Рэгнума» выстаўлена мякчэйшае абвінавачанне
Восьмиклассник убил 19-летнего парня одним ударом в Витебске
Фотофакт: первый банкомат на китайском языке в Беларуси
Дашкевіч заклікаў падтрымаць беларускамоўнага кіроўцу, на якога скардзяцца шавіністы
Космонавт Новицкий сфотографировал Гомель и Брест
В Интерполе опровергли слова Лукашенко
Гимназист, напавший на учительницу, не сдал экзамены и ни разу не видел родителей
Шесть гаишников в Гродненской области не прошли «детектор лжи»
Гиви похоронили рядом с Моторолой
Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»
Как волонтеры возвращают к жизни бывших узников
Вайсковы аглядальнік: «У вайсковай сфэры ўсё праходзіць, як трэба расейцам»
«Сепаратисты из Донбасса» разрисовали автомобиль жены Шумченко
Байнет – о совещании Лукашенко: «Экономика не подчиняется требованиям»
Ермошина: «Белорусские мужчины для меня как воздух, которым я дышу»
Рубль резко укрепился к основным валютам
Российские СМИ: на границе с Беларусью задержан подполковник МВД РФ
Velcom предложил белорусам прочитать книгу поэта-авангардиста
Грибаускайте: «Учения «Запад-2017» – демонстрация подготовки к войне»
В Логойске мужчина угнал автомобиль, чтобы наказать «неправильного» водителя
Что обсуждают тунеядцы в очереди к налоговику: «А не заплатишь — в тюрьму»
Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?
400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок доить коров?»
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Спас ли Лукашенко Беларусь?
Женевьева II: секс-бомба из Калифорнии
Невзоров: «Русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»
Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром
«Получается, у Лукашенко 16 666 друзей-предпринимателей»
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Большой разговор с Лукашенко: «Кремля у нас нет. Красную площадь тоже забрали»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Лукашенко допускает, что в Москве готовят его замену и пытается принять меры»
«Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
«Безработных чиновников не видали?»
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорус снял ночной Минск из космоса
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лица
10.02.2017
Кирилл Иванов
«Странно, что Прокопович в свое время срок не получил за дрифт рубля»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»

Встреча Лукашенко и Путина откладывается

В минском метро объявления озвучиваются по-белорусски и по-английски

«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»

МИД Беларуси: «Брать ли паспорта? Спросите у России»

В уральском городе Серове в подъезде одного из жилых домов вырос гигантский сталагмит из фекалий. Вскоре он стал интернет-мемом, ему посвящена страница в твиттере

Гомеопатия в России официально признана лженаукой

 

Предыдущий выпуск: «Дональд, помогите снять санкции. Владимир, а зачем вы их надели?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд
«Свинья!» – «Щенок!» – «Гнида!»
Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»
Прокопович написал злободневное письмо Лукашенко
Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича
«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY