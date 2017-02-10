«Странно, что Прокопович в свое время срок не получил за дрифт рубля»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»

Встреча Лукашенко и Путина откладывается

В минском метро объявления озвучиваются по-белорусски и по-английски

«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»

МИД Беларуси: «Брать ли паспорта? Спросите у России»

В уральском городе Серове в подъезде одного из жилых домов вырос гигантский сталагмит из фекалий. Вскоре он стал интернет-мемом, ему посвящена страница в твиттере

Гомеопатия в России официально признана лженаукой

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