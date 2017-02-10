Шесть гаишников в Гродненской области не прошли «детектор лжи»

Сотрудникам Госавтоинспекции не продлили контракт по результатами проверки на полиграфе.

Как сообщает «Вечерний Гродно», по итогам проверки 41 сотрудника областного ГАИ, с шестью из них было решено не продлевать контракт.

– Мы относим Госавтоинспекцию к службе, которая наиболее подвержена коррупционным рискам, – рассказал журналистам начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский. – Не потому, что там сотрудники плохие, а потому что граждане, которые совершают административные правонарушения, в целях уйти от ответственности предлагают сотруднику денежное или другое вознаграждение.

По его словам, именно поэтому в структуре МВД «была введена форма изучения сотрудника с помощью полиграфов».

Интересно, что пока проверять будут только тех гаишников, у которых истекает срок контракта.

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