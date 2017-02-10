Гиви похоронили рядом с Моторолой

В Донецке простились с полковником армии самопровозглашенной ДНР, командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых, известным под позывным Гиви.

Гроб с телом был вынесен из здания оперного театра, где проходило прощание, и установлен на артиллерийское орудие, прицепленное к тягачу. Как сообщает Газета.ru, автомобиль проследовал по центральной улице Донецка, а за ним проследовала очередь из людей.

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Траурная процессия проследовала на одно из кладбищ Донецка, где прошло захоронение. Отмечается, что Толстых был похоронен на юге города рядом с командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым (позывной Моторола), который погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома в октябре 2016 года.

Гиви погиб рано утром 8 февраля в своей части в Донецке при попадании заряда огнемета «Шмель». В ДНР объявлен трехдневный траур.

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