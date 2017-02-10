Известный российский публицист выступит в столице Беларуси 25 мая.

«Ночное, удивительное, – написал Виктор Шендерович на своей страничке в Facebook. – Меня пускают в Минск. С афишным концертом. Чес-слово. Спустя почти двадцать лет. Удостоверение №250 от 1 февраля, на право подготовки и проведения мероприятия, выдано антрепренеру Главным управлением по идеологии, культуре и делам молодёжи Мингорисполкома.

Оттепель у них. Еще в прошлом году не согласовали меня, а в этом согласовали, назло Путину.

Кажется, я пошел на сдачу с цены на газ, но это не мое дело.

25 мая, стало быть.

Если они за это время снова не полюбят друг друга.

Но пока что – 25 мая».

А пока предлагаем избранные публикации автора за последние месяцы:

«Трамп «настоящий буйный», по Высоцкому»

«Плохо будет — всем свободным людям, без различия национальности»

Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву