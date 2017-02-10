Как волонтеры возвращают к жизни бывших узников

«Завтра твоей страны» узнало, как в Беларуси помогают пострадавшим от нацистских преследований.

– У нас даже не все понимают, кто такие узники, – начинает разговор заместитель директора благотворительного учреждения «Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения», координатор проекта «Доступная медицинская помощь и уход» Дмитрий Климкович. – Иногда думают: это те, кто недавно вышел из тюрьмы.

Дмитрий Климкович Фото: Татьяна Капитонова

Сейчас в Беларуси около 10 тысяч узников войны – тех, кто во время второй мировой был в концлагерях или принудительно работал на немецких предприятиях. Тогда это были дети или молодые люди. Сегодня им по 80-90 лет.

Еще в 1992 году в Беларуси был принят Закон «О ветеранах», который уравнивал в льготах и узников, и ветеранов войны. Но в 2007 указом президента действие некоторых статей закона было приостановлено, часть из них вообще исключено.

Теперь узники не обладают социальными льготами и практически не получают от государства финансовой поддержки.

В 2008 году группа инициативных белорусов разработала проект Закона «О жертвах нацистских преследований» и передала его в Палату представителей. Однако власти сослались на действующие нормативно-правовые акты и посчитали достаточным тот перечень льгот, который содержится в Законе «О ветеранах».

– В Беларуси нет закона об узниках, хотя во многих странах бывшего Советского Союза подобные законы действуют, – уточняет Дмитрий Климкович.

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