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Общество
10.02.2017
Татьяна Жарносек, Завтра твоей страны
Как волонтеры возвращают к жизни бывших узников

 «Завтра твоей страны» узнало, как в Беларуси  помогают пострадавшим от нацистских преследований.

– У нас даже не все понимают, кто такие узники, – начинает разговор заместитель директора благотворительного учреждения «Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения», координатор проекта «Доступная медицинская помощь и уход» Дмитрий Климкович. – Иногда думают: это те, кто недавно вышел из тюрьмы.

Дмитрий Климкович Фото: Татьяна Капитонова

Сейчас в Беларуси около 10 тысяч узников войны – тех, кто во время второй мировой был в концлагерях или принудительно работал на немецких предприятиях. Тогда это были дети или молодые люди. Сегодня им по 80-90 лет.

Еще в 1992 году в Беларуси был принят Закон «О ветеранах», который уравнивал в льготах и узников, и ветеранов войны. Но в 2007 указом президента действие некоторых статей закона было приостановлено, часть из них вообще исключено.

Теперь узники не обладают социальными льготами и практически не получают от государства финансовой поддержки.

В 2008 году группа инициативных белорусов разработала проект Закона «О жертвах нацистских преследований» и передала его в Палату представителей. Однако власти сослались на действующие нормативно-правовые акты и посчитали достаточным тот перечень льгот, который содержится в Законе «О ветеранах».

 – В Беларуси нет закона об узниках, хотя во многих странах бывшего Советского Союза подобные законы действуют, – уточняет Дмитрий Климкович.

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