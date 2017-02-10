Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»
Как волонтеры возвращают к жизни бывших узников
Вайсковы аглядальнік: «У вайсковай сфэры ўсё праходзіць, як трэба расейцам»
«Сепаратисты из Донбасса» разрисовали автомобиль жены Шумченко
Байнет – о совещании Лукашенко: «Экономика не подчиняется требованиям»
Ермошина: «Белорусские мужчины для меня как воздух, которым я дышу»
Рубль резко укрепился к основным валютам
Российские СМИ: на границе с Беларусью задержан подполковник МВД РФ
Velcom предложил белорусам прочитать книгу поэта-авангардиста
Грибаускайте: «Учения «Запад-2017» – демонстрация подготовки к войне»
В Логойске мужчина угнал автомобиль, чтобы наказать «неправильного» водителя
Что обсуждают тунеядцы в очереди к налоговику: «А не заплатишь — в тюрьму»
Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?
400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок доить коров?»
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Спас ли Лукашенко Беларусь?
Женевьева II: секс-бомба из Калифорнии
Невзоров: «Русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»
Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром
«Получается, у Лукашенко 16 666 друзей-предпринимателей»
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Большой разговор с Лукашенко: «Кремля у нас нет. Красную площадь тоже забрали»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Лукашенко допускает, что в Москве готовят его замену и пытается принять меры»
«Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
«Безработных чиновников не видали?»
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорус снял ночной Минск из космоса
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Скандалы
10.02.2017
Евгений Федоров
«Сепаратисты из Донбасса» разрисовали автомобиль жены Шумченко

Следственный комитет в течение 10 дней проведет проверку и решит, возбуждать ли на хулиганов уголовное дело.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Он опубликовал фотографию автомобиля, принадлежащего его супруге, на котором желтой краской было написано: «ЛНР СИЛА».

– Сепаратисты из Донбасса в Минске! – прокомментировал инцидент сам предпринимательский лидер. – Политическая акция, провокационного характера, в отношении моей семьи совершена сегодня. Утром позвонили соседи и сказали, что на авто моей жены надпись краской… Также под щётки лобового стекла положили копии долларов! 

По предположению Шумченко, в Минске действует «организованная группа лиц, политически мотивированная, которая начинает заниматься подобными делами».

– Сегодня краской разрисовали, завтра ещё что сделают, – написал он. – Очевидно, что ответ на мою позицию по Украине, которую считаю целым и неделимым государством! Вызвал милицию!

Спустя некоторое время глава «Перспективы» опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что расследовать произошедшее будет Следственный комитет.

Интересно, что несколько месяцев назад лидер предпринимателей опубликовал свою переписку с предпринимательницей из Луганска, которая предложила наладить контакты между организацией предпринимателей самопровозглашенной республики и «Перспективой». Шумченко тогда отказался, сославшись, что поддерживает целостность Украины.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд
«Свинья!» – «Щенок!» – «Гнида!»
Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»
Прокопович написал злободневное письмо Лукашенко
Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича
«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY