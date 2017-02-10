«Сепаратисты из Донбасса» разрисовали автомобиль жены Шумченко

Следственный комитет в течение 10 дней проведет проверку и решит, возбуждать ли на хулиганов уголовное дело.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Он опубликовал фотографию автомобиля, принадлежащего его супруге, на котором желтой краской было написано: «ЛНР СИЛА».

– Сепаратисты из Донбасса в Минске! – прокомментировал инцидент сам предпринимательский лидер. – Политическая акция, провокационного характера, в отношении моей семьи совершена сегодня. Утром позвонили соседи и сказали, что на авто моей жены надпись краской… Также под щётки лобового стекла положили копии долларов!

По предположению Шумченко, в Минске действует «организованная группа лиц, политически мотивированная, которая начинает заниматься подобными делами».

– Сегодня краской разрисовали, завтра ещё что сделают, – написал он. – Очевидно, что ответ на мою позицию по Украине, которую считаю целым и неделимым государством! Вызвал милицию!

Спустя некоторое время глава «Перспективы» опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что расследовать произошедшее будет Следственный комитет.

Интересно, что несколько месяцев назад лидер предпринимателей опубликовал свою переписку с предпринимательницей из Луганска, которая предложила наладить контакты между организацией предпринимателей самопровозглашенной республики и «Перспективой». Шумченко тогда отказался, сославшись, что поддерживает целостность Украины.