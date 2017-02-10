Байнет – о совещании Лукашенко: «Экономика не подчиняется требованиям»

Лукашенко оценил предложение Прокоповича и предложил поискать «точки роста» экономики. Форумчане отреагировали.

Об этом глава государства упомянул в пятницу ходе совещания по актуальным вопросам развития.

– В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением, – сказал он, открывая мероприятие – и, очевидно, реагируя на письмо, направленное в его адрес Петром Прокоповичем.

Также Александр Лукашенко добавил, что присутствующие «должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики».

Пользователи дискуссионной площадки talks.by предложили свои варианты по поиску точек роста белорусской экономики:

«Чтобы найти новые точки роста, нужно выяснить, куда подевались старые…»

«Да, теперь придется много других точек искать, наши торговые точки в России прикрыты».

«Болтология про одни окопы и братский народ закончилась вместе с денежными вливаниями РФ в экономику Беларуси...Теперь время принятия непопулярных решений, при которых существование режима не просматривается в ближайшей перспективе! Ну не может либерализация экономики идти в ногу с тоталитарным государством...»

«Может не надо? Все равно кроме нового налога на туман ничего не найдут».

«Пациент почти мертв, ему нужна срочная операция и длительная реабилитация, а наше правительство уже который год пытается что-то сделать, прописывая экономике витаминчики».

«Столько лет человек работает, но так и не понял:экономика не подчиняется требованиям».

«У этой экономики осталась только одна точка – пятая».