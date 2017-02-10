Ермошина: «Белорусские мужчины для меня как воздух, которым я дышу»

Глава Центризиркома рассказала, как она относится к «гендерным» праздникам — 23 февраля и 8 марта.

— В мире должно существовать реальное распределение ролей, а не сплошной унисекс. Мне нравится, когда у мужчин подчеркивается мужественность, а у женщин — женственность. Говорить о том, что женщин нужно каждый день поздравлять и дарить букеты — ну это же чушь и нелепость. Никто не будет это делать. Так пусть хоть два раза в год — на 8 марта и в день рождения — тебе скажут что-то приятное и подарят цветы, — ответила Лидия Ермошина TUT.BY.

В ЦИК давно сложилась традиция: сотрудники накрывают друг другу сладкий стол. 23 февраля сбрасываются женщины, 8 марта — мужчины. Всего постоянно работают в ЦИК восемь человек, и мужчинам в этом году будет намного сложнее — их осталось всего два.

— Дарить носки, лосьоны и другие бытовые подарки — это глупость. Не подарок главное, главное — внимание. Мы и на дни рождения ничего не дарим, мы сбрасываемся и накрываем стол — десерты, фрукты, пироженые, кофе. И я отпускаю человека с обеда с работы.

Лидии Ермошиной часто задают вопросы о женщинах и их роли. Журналисты портала решили спросить о белорусских мужчинах. Отличаются ли они чем-то от иностранных?

— Никогда не думала об этом, если честно. Для меня белорусские мужчины — как родина, как воздух, которым я дышу. Из других стран я же работаю с чиновниками. В пример приведу слова одной молодой венгерки, которая работала в нашей ассоциации организаторов выборов: «Я так люблю сидеть за столом с вами, русскими, ваши мужчины тосты произносят, стоя за женщин пьют, а с этими европейцами — такая скука». Поэтому и мне мужчины, взращенные в СССР, мне ближе, понятнее и дороже, чем европейские.

Но и недостатков у наших мужчин больше, считает глава ЦИК:

— Они утрачивают роль кормильца семьи, злоупотребляют спиртными напитками, мало занимаются воспитанием детей. Посмотрите американские фильмы: папа с утра до вечера с детьми в баскетбол играет. У нас как пример, наверное, только Александр Григорьевич. Я сама видела, еще двухлетний Коля держался у него за привязанные концы кушака, когда президент на лыжах катался.

Своего сына Лидия Михайловна описывает как «убежденного холостяка». Сама не торопит его обзаводиться семьей и детьми. На вопрос, не хочется ли понянчить внуков, говорит:

— Мои ровесницы сейчас своих внуков уже в вузы отдают. Так что я это уже переросла этот возраст. Все нужно вовремя.