Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кобяков парировал Прокоповичу: «Эмиссионное печатание денег – прошедший этап в истории»
Как волонтеры возвращают к жизни бывших узников
Вайсковы аглядальнік: «У вайсковай сфэры ўсё праходзіць, як трэба расейцам»
«Сепаратисты из Донбасса» разрисовали автомобиль жены Шумченко
Байнет – о совещании Лукашенко: «Экономика не подчиняется требованиям»
Ермошина: «Белорусские мужчины для меня как воздух, которым я дышу»
Рубль резко укрепился к основным валютам
Российские СМИ: на границе с Беларусью задержан подполковник МВД РФ
Velcom предложил белорусам прочитать книгу поэта-авангардиста
Грибаускайте: «Учения «Запад-2017» – демонстрация подготовки к войне»
В Логойске мужчина угнал автомобиль, чтобы наказать «неправильного» водителя
Что обсуждают тунеядцы в очереди к налоговику: «А не заплатишь — в тюрьму»
Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?
400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок доить коров?»
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Спас ли Лукашенко Беларусь?
Женевьева II: секс-бомба из Калифорнии
Невзоров: «Русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»
Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром
«Получается, у Лукашенко 16 666 друзей-предпринимателей»
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Большой разговор с Лукашенко: «Кремля у нас нет. Красную площадь тоже забрали»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Лукашенко допускает, что в Москве готовят его замену и пытается принять меры»
«Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
«Безработных чиновников не видали?»
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорус снял ночной Минск из космоса
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
10.02.2017
Ермошина: «Белорусские мужчины для меня как воздух, которым я дышу»

Глава Центризиркома рассказала, как она относится к «гендерным» праздникам — 23 февраля и 8 марта.

— В мире должно существовать реальное распределение ролей, а не сплошной унисекс. Мне нравится, когда у мужчин подчеркивается мужественность, а у женщин — женственность. Говорить о том, что женщин нужно каждый день поздравлять и дарить букеты — ну это же чушь и нелепость. Никто не будет это делать. Так пусть хоть два раза в год — на 8 марта и в день рождения — тебе скажут что-то приятное и подарят цветы, — ответила Лидия Ермошина TUT.BY.

В ЦИК давно сложилась традиция: сотрудники накрывают друг другу сладкий стол. 23 февраля сбрасываются женщины, 8 марта — мужчины. Всего постоянно работают в ЦИК восемь человек, и мужчинам в этом году будет намного сложнее — их осталось всего два.

— Дарить носки, лосьоны и другие бытовые подарки — это глупость. Не подарок главное, главное — внимание. Мы и на дни рождения ничего не дарим, мы сбрасываемся и накрываем стол — десерты, фрукты, пироженые, кофе. И я отпускаю человека с обеда с работы.

Лидии Ермошиной часто задают вопросы о женщинах и их роли. Журналисты портала решили спросить о белорусских мужчинах. Отличаются ли они чем-то от иностранных?

— Никогда не думала об этом, если честно. Для меня белорусские мужчины — как родина, как воздух, которым я дышу. Из других стран я же работаю с чиновниками. В пример приведу слова одной молодой венгерки, которая работала в нашей ассоциации организаторов выборов: «Я так люблю сидеть за столом с вами, русскими, ваши мужчины тосты произносят, стоя за женщин пьют, а с этими европейцами — такая скука». Поэтому и мне мужчины, взращенные в СССР, мне ближе, понятнее и дороже, чем европейские.

Но и недостатков у наших мужчин больше, считает глава ЦИК:

— Они утрачивают роль кормильца семьи, злоупотребляют спиртными напитками, мало занимаются воспитанием детей. Посмотрите американские фильмы: папа с утра до вечера с детьми в баскетбол играет. У нас как пример, наверное, только Александр Григорьевич. Я сама видела, еще двухлетний Коля держался у него за привязанные концы кушака, когда президент на лыжах катался.

Своего сына Лидия Михайловна описывает как «убежденного холостяка». Сама не торопит его обзаводиться семьей и детьми. На вопрос, не хочется ли понянчить внуков, говорит:

— Мои ровесницы сейчас своих внуков уже в вузы отдают. Так что я это уже переросла этот возраст. Все нужно вовремя.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.7 (оценок:6)
Главное
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд
«Свинья!» – «Щенок!» – «Гнида!»
Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»
Прокопович написал злободневное письмо Лукашенко
Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича
«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY