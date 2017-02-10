Что произойдет, если власти прислушаются к совету Прокоповича

Финансовый эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сравнил инициативу чиновника с «хорошо известными граблями».

Как стало известно журналистам TUT.BY, бывший глава Национального банка Беларуси Петр Прокопович написал письмо Александру Лукашенко, чтобы убедить того вернуться к практике «умеренной эмиссии» (иными словами, снова включить «печатный станок»). По мнению экс-банкира, это поможет создать новые «точки роста» белорусской экономике.

– Сегодня зарплата в 4-5 миллионов считается за счастье в регионах. Никто не предлагает альтернативу, как удовлетворить обычные потребности людей. Сидя в Минске, хорошо говорить про макроэкономическую стабильность. Умеренная эмиссия в этой ситуации видится многим единственным решением, – цитирует слова Прокоповича источник.

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«Салiдарнасць» попросила финансового эксперта, старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба оценить преимущества и риски такой инициативы.

– С моей точки зрения, преимуществ здесь нет вообще никаких, – заметил он. – Существуют исключительно риски. Их даже перечислять не обязательно, так как они хорошо известны: все хорошо помнят, что представляла из себя наша экономика, когда использовался «печатный станок». Это рекордная инфляция, это периодические девальвации...

По мнению эксперта, такие предложения говорят о непонимании их инициаторами базовых основ экономики:

– Реальное богатство и реальный капитал – это то, что зарабатывается, а не печатается.

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Также собеседник «Cалiдарнасцi» раскритиковал концепцию «точек роста», которую в своем письме предлагает использовать Петр Прокопович, призывая направить напечатанные деньги на финансирования предприятий, чтобы вызвать экономический рост:

– В чем здесь заключается обман? Во-первых, у нас все производства очень импортоемкие, поэтому куда ни направь деньги, они все равно пойдут на покупку валюты. А вырастет спрос на валюту – произойдет девальвация. Во-вторых, если деньги пойдут на повышение зарплат, то люди понесут их в обменники, что даст похожий результат.

Точки роста – это ложное и бессмысленное понятие, так как никто не знает заранее, что окажется точкой роста, уверен Вадим Иосуб.

– Например, когда-то у нас руководство страны посчитало, что точкой роста будет деревообработка, вбухало туда кучу денег – и оказалось, что это не точка роста. Чтобы это заранее определить, нужно обладать предпринимательским гением. И даже предприниматели здесь очень часто ошибаются. Но если они рискуют своими деньгами, то государство теряет деньги налогоплательщиков. А если туда вкладываются еще и эмиссионные деньги, то мы вдобавок имеем еще инфляцию на всех и девальвацию на всех.

Эти предложения исторически доказали свою несостоятельность, поэтому иначе, как желание наступать на хорошо известные грабли, это охарактеризовать нельзя, – резюмировал собеседник.