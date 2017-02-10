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Экономика
10.02.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Мы должны обсудить нестандартные меры и действия»

Лукашенко требует сбалансированного развития и поиска новых точек роста экономики. Об этом он заявил в пятницу на совещании по актуальным вопросам развития.

— В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением, — сказал он, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. Ранее стало известно, что бывший глава Нацбанка Петр Прокопович, который, судя по фото, присутствует на встрече, написал письмо на имя Александра Лукашенко, изложив свою позицию на происходящие процессы в экономике (и его планировалось обсудить на совещании в Администрации президента).

— То есть с одной стороны — люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично, — пояснил глава государства.

По его словам, в последнее время он получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения:

— Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения.

Прозвучало, что необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

В Беларуси в вопросе формирования направлений развития экономики и управления экономикой уже испробовали различные методы и подходы.

— И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия. Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны — либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы.

Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали.

Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата, — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время:

— Там мы посмотрим, как выполняется план, который правительство предложило стране и который утвержден президентом. Посмотрим, как этот план выполнен за первый год пятилетки и какие заделы созданы на будущее. Сегодня мы должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики.

 
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